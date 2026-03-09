Trump afirma que "no está contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo en Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que no está contento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní.

En declaraciones al tabloide estadounidense 'New York Post', Trump ha afirmado que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos que escogió al ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre al frente de Irán, apuntando que "no está contento" con el nombramiento.

En todo caso, el mandatario estadounidense ha evitado desvelar si el nuevo líder iraní es un objetivo militar de Washington en el marco de la ofensiva contra la República Islámica, que 10 días después de su inicio deja más de 1.200 muertos y miles de ataques contra instalaciones militares e infraestructuras estratégicas iraníes.

"No te lo voy a decir. No estoy contento con él", ha indicado al citado medio sobre los posibles planes para acabar con Mojtaba Jamenei, después de que los ataques iniciales de Estados Unidos en Irán eliminaran a su padre, líder supremo de Irán desde 1989.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva en la que murieron además la esposa de este, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

Sobre los próximos pasos a dar en la ofensiva contra Teherán, incluyendo la opción de una ofensiva terrestre, el presidente estadounidense ha insistido en que no está "ni mucho menos cerca" de ordenar un despliegue de ese tipo.

"No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello", ha indicado, después de que medios estadounidenses especularan sobre una posible acción en el terreno para controlar las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Isfahán.