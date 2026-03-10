Trump afirma que "es posible" que mantenga un diálogo con Irán y subraya que "depende de los términos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca (archivo) - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "es posible" que inicie conversaciones con Irán para poner fin a la ofensiva lanzada por sorpresa junto a Israel contra el país asiático, si bien ha recalcado que "depende de los términos" y ha insistido en que "no está contento" con la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní.

"Escucho que están muy interesados en hablar", ha dicho, en referencia al Gobierno iraní, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News. "Es posible. Depende de los términos. Es posible, solo posible", ha manifestado, tras ser preguntado sobre si podría mantener contactos con altos cargos iraníes.

"Ahora no tenemos que hablar más, si lo quieres pensar así, pero es posible", ha recalcado el inquilino de la Casa Blanca, que ha insistido en que la operación 'Furia Épica' "supera con mucho las expectativas", antes de agregar que no cree que Jamenei "pueda vivir en paz" tras su nombramiento, anunciado tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Así, ha argumentado que la decisión de Washington de "golpear primero" permitió "acabar con el 50%" de los misiles iraníes. "Si no lo hubiéramos hecho, habría sido una pelea mucho más dura", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que "ningún otro presidente tuvo agallas para hacerlo".

"Si hubiéramos esperado tres días, creo que habríamos sido atacados", ha explicado. "Si se hubieran hecho con una bomba (nuclear), la hubieran usado contra Israel y otras partes de Oriente Próximo", ha subrayado, a pesar de que Teherán ha dicho en numerosas ocasiones que no busca este armamento y de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha manifestado que no hay pruebas de ello.

En este sentido, ha destacado que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, le trasladaron que Teherán contaría con suficiente uranio enriquecido para fabricar once bombas nucleares, unas palabras que le habrían sido trasladadas en el marco de las negociaciones que estaban siendo mantenidas con Irán antes del inicio de la citada ofensiva.

"Les dije que (los iraníes) no estaban siendo inteligentes, dado que habían dicho básicamente que tenía que atacarles. Tendrían que haber dicho: 'No vamos a construir un misil nuclear'", ha puntualizado, reiterando así los argumentos de Washington para lanzar esta nueva ofensiva contra Irán, que ha provocado un conflicto que se expande desde hace días en Oriente Próximo.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.