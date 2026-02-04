Trump afirma que Putin ha cumplido con no bombardear Ucrania durante una semana, pese a los múltiples ataques

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Allison Robbert - Pool via C

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha cumplido con su palabra de no bombardear Ucrania durante una semana, ya que el inquilino de la Casa Blanca mantiene que ese cese "es mucho", una supuesta promesa anunciada por el magnate republicano el pasado jueves, 29 de enero, pese a que el Kremlin no ha confirmado su aceptación y Ucrania ha registrado ataques tanto antes como después.

"Cumplió su palabra. Fue, es mucho (...) Aceptamos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allí. Pero (el fin de la pausa) fue el domingo, y duró de domingo a domingo", ha afirmado Trump en declaraciones recogidas por CNN desde la Casa Blanca, en una posible alusión a los domingos 25 de enero y 1 de febrero (el último), pese a que Kiev ha denunciado ataques con víctimas mortales tanto en esa semana como en los días posteriores.

El magnate republicano ha defendido así que Rusia ha reanudado los ataques sólo al fin de esa supuesta pausa, aunque ha manifestado que le "hubiera gustado" que Putin hubiera ampliado el cese de los bombardeos. "Quiero que se ponga fin a la guerra", ha agregado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este mismo martes un ataque "masivo" con "un récord en misiles balísticos" --28 de crucero y 43 de otras clases-- que han impactado en instalaciones energéticas, además de bombardeos con drones.

"Apenas han transcurrido cuatro días de la semana en que se le pidió a Rusia que suspendiera el ataque", ha denunciado Zelenski, que ha manifestado estar "esperando la reacción de Estados Unidos", ya que "era específicamente la propuesta estadounidense".

"Vemos que Rusia respondió a esta solicitud con una cantidad récord de misiles balísticos", ha lamentado, antes de argumentar que "esto también dice mucho sobre cualquier otra promesa que Rusia haya hecho o pueda hacer". "Si su palabra no se cumple incluso ahora, ¿qué podemos esperar?", ha cuestionado, antes de declarar "incorregible" al Kremlin y acusarlo de estar "intentando aprovecharse específicamente del frío porque no pueden someternos a Ucrania con sus ataques".

Los ataques rusos contra instalaciones energéticas y localizaciones con civiles dejaron al menos ocho muertos el día anterior al anuncio Trump acerca de la supuesta promesa del Kremlin, tres fallecidos la madrugada previa y otros dos en la noche del viernes al sábado. El propio domingo 1, un bombardeo ruso contra un autobús mató a al menos 15 personas, y las hostilidades no han cesado esta semana, tampoco contra las infraestructuras energéticas, pese a que éstas fueran uno de los principales focos de la petición del inquilino de la Casa Blanca ante las duras condiciones invernales en la región.