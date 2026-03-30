Trump afirma que sabrá en una semana si Qalibaf es un interlocutor de Irán válido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que sabrá en una semana si el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, es un interlocutor válido para negociar en nombre de Irán.

"Lo vamos a saber. Te lo diré en una semana más o menos", ha afirmado Trump en declaraciones a 'The New York Post' tras ser interrogado si Qalibaf está dispuesto a trabajar con Estados Unidos.

Qalibaf ha sido señalado como interlocutor preferido por Estados Unidos en las últimas semanas a pesar de su perfil duro en sus declaraciones públicas y sus vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump ha reivindicado que "ha habido un cambio de régimen total" como conecuencia de los bombardeos iniciados el 28 de febrero. "Los anteriores ya no están y estamos tratando con un nuevo grupo de gente y hasta ahora han sido mucho más razonables", ha destacado.

Sobre el nuevo líder supremo iraní, Moqtaba Jamenei, Trump ha subrayado que "nadie sabe nada de él". "Está herido muy gravemente", ha añadido.

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha destacado que las conversaciones con Irán avanzan bien, ayudadas por los daños causados al 70 por ciento de las instalaciones de producción de misiles, drones y embarcaciones.

"No es ninguna sorpresa que los elementos del régimen que quedan estén cada vez más deseosos de poner fin a la destrucción e ir a la mesa de negociación mientras aún puedan a pesar de todo el postureo en público", ha apuntado. "Lo que dicen en público es muy distinto de lo que nos comunican en privado", ha subrayado.