Trump afirma "tener derecho" a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca y "de por vida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza formalmente su llamada "Junta de la Paz" de Gaza en un acto durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que "tiene derecho" a seguir dirigiendo la Junta de Paz de Gaza --el órgano de gobierno que él mismo ha impulsado para el enclave palestino-- más allá de su segundo mandato en la Casa Blanca e, incluso, "de por vida".

"Tengo derecho a serlo si quiero", ha respondido al ser preguntado a bordo del 'Air Force One' acerca de si considera presidir el órgano de transición gazatí diseñado por su Ejecutivo aun cuando se agoten los años de la 47ª Administración estadounidense.

A continuación, ha esgrimido que todavía tiene que decidirlo, pero que "a ellos (no ha concretado a quién) les gustaría" que continuase al mando de la Junta. "En teoría es de por vida, pero no estoy seguro de quererlo", ha señalado a continuación.

El organismo instaurado por su proyecto para el futuro de la Franja de Gaza "va a hacer un gran trabajo" con el enclave "y quizás con otras cosas", ha alegado. "Podría ir más allá de Gaza y trabajar en relación con Naciones Unidas, que siempre he dicho que tienen un gran potencial", ha defendido.

"Creo que trabajar con la Junta de Paz va a ser positivo para Naciones Unidas", ha defendido Trump, que ha esbozado horas antes en el Foro Económico Mundial de Davos que ambas entidades se podrían "combinar", así como que la Junta podrá, tras Gaza, expandirse para tener un alcance global.

En días anteriores, Trump ya apuntó a que el organismo que él mismo ha impulsado podría sustituir a la ONU, pese a que ésta negó cualquier preocupación al respecto y señaló que la Junta "sigue siendo amorfa" en cuanto a sus funciones.

Con todo, el inquilino de la Casa Blanca ha admitido no haber "hablado con ellos" y ha incidido, como en anteriores ocasiones, en que "no han estado a la altura", aludiendo esta vez a "las ocho guerras" que asegura haber resuelto.

Trump se vanagloria de haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán, el de Camboya y Tailandia o el que estalló el pasado año entre India y Pakistán, si bien algunos continúan ocurriendo, caso del país africano, o bien han terminado a través de conversaciones directas entre los beligerantes, como aseguran tanto Nueva Delhi como Islamabad. En Oriente Próximo, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor mientras el Ejército israelí denuncia incursiones contra sus posiciones en el enclave palestino.

La creación del organismo es parte de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza tras el conflicto. La aplicación de la primera fase de la misma arrancó en octubre de 2025 tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejada una tregua, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha 477 muertos y 1.301 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.562 muertos y 171.379 heridos.