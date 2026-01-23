Trump retira la invitación a Carney para participar en la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro de Canadá, Mark Carney - Europa Press/Contacto/Jacques Boissinot

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha retirado este jueves la invitación para que Canadá se sume a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada en el marco de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva israelí que deja más de 71.500 muertos desde octubre de 2023.

"Por la presente le comunico que la Junta de Paz retira la invitación que le había cursado para que Canadá se uniera a lo que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida", ha declarado en un breve mensaje en Truth Social dirigido al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El mandatario estadounidense no ha precisado el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión, pero el anuncio llega poco después de que el jefe del Ejecutivo canadiense haya afirmado que su país "no vive gracias a Estados Unidos". "Canadá y Estados unidos han construido una asociación notable en los ámbitos económico, de seguridad y de intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá prospera porque somos canadienses", ha defendido en redes sociales.

Carney ha salido así al paso de que Trump afeara en la víspera que los canadienses "deberían estar agradecidos con Estados Unidos" porque viven "gracias" al país vecino, unas declaraciones que realizó durante el Foro Económico Mundial celebrado esta semana en en Davos (Suiza).

El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, aseguró este martes que el Ejecutivo de su país "no va a pagar si nos unimos a la Junta de Paz", después de que Trump haya pedido el pago de 860 millones de euros para aquellos estados que quieran un asiento "permanente" en este organismo que ejercerá la labor de supervisar la reconstrucción del enclave palestino.