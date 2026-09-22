Trump agradece a Mamdani su invitación a Gracie Mansion (Nueva York) y espera que sea un "gran" alcalde

Archivo - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han mantenido este lunes una reunión en Gracie Mansion, residencia oficial del regidor, en un encuentro que ha tenido lugar durante la visita de Trump a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y que Mamdani ha justificado como una muestra de su compromiso de dialogar con cualquier dirigente cuando considere que hacerlo puede beneficiar a los habitantes de la ciudad.

Trump ha recordado que ha estado allí en varias ocasiones junto a distintos alcaldes de Nueva York y ha manifestado su deseo de que el actual representante de la ciudad desempeñe un buen mandato. "He visto a algunos muy buenos y a otros no tanto. Así que espero que tú seas uno de ellos", ha afirmado el presidente, antes de agradecer nuevamente a Mamdani la invitación.

El inquilino de la Casa Blanca ha querido destacar además el significado de la histórica residencia para la ciudad, así como el afecto que siente por la misma. "Desde mi punto de vista, puedo decir que amo Nueva York, y esto representa a Nueva York", ha agregado, según declaraciones recogidas por CNN.

El encuentro ha permitido a ambos abordar asuntos relacionados con la vivienda, la inmigración y las necesidades de los habitantes de la ciudad, entre otras.

En este contexto, el alcalde neoyorquino ha defendido de nuevo su decisión de reunirse con Trump y ha aclarado que su prioridad pasa por responder a las expectativas de sus ciudadanos, tal y como ha querido evidenciar con el listado de asuntos tratados con el presidente.

Entre ellos, Mamdani ha hecho especial hincapié en la posibilidad de impulsar la construcción de 12.000 viviendas y la situación de la comunidad haitiana de la ciudad, cuestiones que, a su juicio, justifican mantener abiertas las conversaciones con la Administración federal.

LULA DESTACA ANTE MAMDANI EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN POLÍTICA

También el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Nueva York, con quien ha abordado cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza y la incorporación de las nuevas generaciones a la vida política.

Tras la reunión, Lula ha puesto el foco en el perfil generacional del dirigente neoyorquino y en el papel que, a su juicio, puede desempeñar dentro de la política estadounidense y en el escenario internacional.

El mandatario brasileño ha descrito a Mamdani como "un joven político que representa gran parte de la nueva política" y ha afirmado que tendrá "un papel importante en el futuro de Estados Unidos y del mundo", todo ello en una publicación en sus redes sociales.

Durante la conversación, ambos han tratado la necesidad de combatir la pobreza y han analizado la importancia de facilitar una mayor participación de los jóvenes en la política. En esta línea, Lula ha defendido que las nuevas generaciones tengan cada vez mayor presencia en los espacios de decisión.

"Es fantástico ver a las nuevas generaciones llegar con la voluntad de transformar la realidad", ha señalado el presidente brasileño en su publicación sobre el encuentro, en la que ha tildado de "inspirador" que los jóvenes asuman protagonismo con la intención de impulsar cambios en la sociedad.