Trump amenaza a Irán por supuestos cobros a petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Li Rui / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este jueves a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

A renglón seguido, Trump ha tildado de "muy deficiente" el modo en que está actuando Irán "al permitir el paso del petróleo" por el estrecho de Ormuz, a la par que ha remarcado que "ese no es el acuerdo" alcanzado.

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán. No obstante, la noche de este martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.

Con relación a la referida ofensiva lanzada contra Irán, el mandatario estadounidense ha querido arremeter, a su vez, contra el diario 'Wall Street Journal', después de que la publicación calificase de "prematura" su proclamación de la "victoria" en Irán.

Así, refiriéndose al medio como "uno de los consejos editoriales peores y más inexactos del mundo", el presidente norteamericano ha aseverado que "gracias" a él "Irán nunca tendrá un arma nuclear", a la par que ha augurado que "muy pronto" el petróleo "empezará a fluir con o sin la ayuda" de Teherán.

"The Wall Street Journal, como de costumbre, acabará tragándose sus propias palabras. Siempre se apresuran a criticar, pero nunca a admitir cuando se equivocan, lo cual ocurre la mayor parte del tiempo", ha zanjado el magnate republicano.