Trump amplía un año más las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania

Donald Trump, presidente de EEUU. - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado este jueves durante un año más las sanciones contra Rusia impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, apenas unos días antes de que se cumplan cuatro años desde la invasión.

Las sanciones incluyen las impuestas durante la Administración de Barack Obama en 2014, como consecuencia del inicio del conflicto, así como las más recientes del Gobierno del expresidente Joe Biden tras la invasión en febrero de 2022, según recoge el Registro Federal en un comunicado.

Según Washington, las acciones de Moscú hacia las que apuntan estas sanciones "siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos", por lo que "deberían seguir vigentes después del 6 de marzo de 2026".

La Administración Obama lanzó una batería de sanciones contra autoridades, empresarios, bancos y empresas rusas, así como contra funcionarios del gobierno del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich --considerado prorruso--, en respuesta a la anexión de la península de Crimea en 2014 y la crisis política.