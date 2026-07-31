Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

En virtud de este acuerdo, ha resaltado el magnate republicano, Gaza pasará a estar gobernada "por fin" por un "nuevo Gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo" y que, a su vez, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".