Zelenski asegura que el alto el fuego de Trump es "nuevo" para él, pero se muestra dispuesto a cumplirlo

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (archivo) - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado su sorpresa por el anuncio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de un alto el fuego en el ámbito de la energía entre Rusia y Ucrania, pero ha expresado su disposición a cumplirlo si Moscú hace lo propio.

"El anuncio de alto el fuego ha sido algo nuevo para mí, pero si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego para la energía, Ucrania también", ha afirmado Zelenski en declaraciones al periodista de los medios estadounidenses CNN y Axios Barak Ravid.

"Si el presidente Trump lo ha negociado con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, por favor decidnos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos listos y vamos a aceptarlo", ha añadido.

Trump ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

Este mismo domingo Zelenski había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial. Trump incluso había pedido un nuevo presidente para Ucrania.