Trump anuncia el cierre durante dos años del Kennedy Center para su "reconstrucción completa"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cierre durante un periodo de dos años del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, más conocido como Kennedy Center y al que el propio Trump añadió su nombre en diciembre, para poner en marcha unos trabajos que lleven a su "reconstrucción completa".

El magnate neoyorquino, que ha expresado que con esta reforma el centro podría convertirse en "el mejor del mundo en su estilo para las artes escénicas", ha explicado que la institución --que cuenta con una gran sala de conciertos y varios teatros-- permanecerá cerrado a partir del mes de julio, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Si no cerramos, la calidad del centro no será tan buena como antes y las interrupciones causadas por el público de los numerosos eventos que utilizan las instalaciones sería mucho mayor. ¡El cierre temporal producirá un resultado mucho más rápido y de mayor calidad!", ha aseverado.

Así, el presidente estadounidense ha detallado que la medida ha sido adoptada por la junta directiva del centro tras una serie de estudios y análisis, pese a que el anuncio llega después de que numerosos artistas hayan decidido cancelar sus actuaciones y conciertos en el centro a raíz del cambio de nombre.

El boicot protagonizado por diversos artistas y miembros de la industria busca echar por tierra la decisión de Trump de cesar a gran parte de los miembros de la junta directiva anterior para colocar en su lugar a socios y allegados, quienes votaron en diciembre a favor de que su nombre fuera incluido. Sin embargo, varios congresistas han afirmado que el cambio de nombre debe ser aprobado por el Congreso y que no está permitido incluirlo en la fachada.

"Estoy determinado a lograr que el centro Trump Kennedy logre su mayor esplendor y éxito, por lo que dejará de estar operativo durante dos años, aproximadamente, antes de su gran reapertura", ha apuntado el presidente.

Trump ha hecho hincapié en que el centro cerrará sus puertas tras el 4 de julio de este año, fecha en la que se celebrará el Día de la Independencia. "Entonces comenzará la construcción del espectacular complejo de entretenimiento (...) que es ahora un centro obsoleto y que se encuentra en malas condiciones, a nivel estructural y financiero".

"Lo convertiremos en el bastión de las artes, la música y el entretenimiento en todo el mundo, mucho mejor que el que había antes. Estados Unidos estará muy orgulloso durante muchas generaciones venideras", ha señalado.