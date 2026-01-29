Trump anuncia la creación de una nueva unidad de investigación contra el fraude bajo un fiscal federal

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kent Nishimura - Pool via CN

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado este miércoles al fiscal federal Colin McDonald para dirigir una nueva unidad del Departamento de Justicia centrada en la persecución del fraude, presumiendo del hallazgo de "tramas" en los estados de Minnesota y California, ambos gobernados por demócratas.

"Me complace nombrar a Colin McDonald como el primer fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional, una nueva división del Departamento de Justicia que he creado para capturar y detener a los estafadores que han estado robando al pueblo estadounidense", ha anunciado en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que McDonald, cuya designación requiere la aprobación del Senado, es "muy inteligente, duro y muy respetado" y ha asegurado que "ha defendido con éxito la justicia en algunos de los casos más difíciles y de mayor envergadura que ha visto nuestro país".

"Juntos, pondremos fin al fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales", ha agregado en un mensaje en el que ha presumido del hallazgo de "tramas de fraude" en los estados de Minnesota y California, "donde estos ladrones han robado cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes".

La creación de esta nueva división centrada en el fraude se produce mientras las autoridades de Minnesota y sus funcionarios han sido objeto de escrutinio debido a un escándalo en 14 servicios del programa Medicaid cuyo fraude ha costado al menos 9.000 millones de dólares (más de 7.500 millones de euros), según apuntó la Fiscalía el pasado diciembre.

McDonald se ha desempeñado hasta el momento como adjunto a la oficina del fiscal federal Todd Blanche, quien ha subrayado que el recién nombrado ha sido una "pieza clave" del éxito de la administración estadounidense. "Es un fiscal experimentado que ama a la familia, a Dios y al país", ha asegurado en un comunicado recogido por la cadena CBS.