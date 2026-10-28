Trump anuncia el fin de los controles de metano de la era Biden para "abaratar" la energía en EEUU

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a sus simpatizantes en un mitin de cara a las elecciones de mitad de mandato. - Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la anulación formal de las normativas sobre emisiones de metano impuestas por su predecesor, Joe Biden, una medida con la que busca recortar costes a los productores, desbloquear reservas de gas natural y calmar el descontento de los votantes por el encarecimiento de la energía de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo martes.

"Anuncio otra acción histórica para reducir los costes energéticos y liberar la energía de Texas", ha proclamado Trump durante un mitin de campaña celebrado en la ciudad texana de Lubbock. El mandatario ha arremetido contra la gestión demócrata, señalando que "aplastaron a los pequeños operadores de petróleo y gas con regulaciones paralizantes sobre el metano que hicieron disparar los precios".

"Hoy pongo fin oficialmente a las costosas e innecesarias regulaciones de metano de Biden para ahorrar a los consumidores y productores de energía 45.000 millones de dólares (40.463 millones de euros) en costes", ha aseverado el jefe de la Casa Blanca. La medida impulsada por la Administración Trump busca flexibilizar los controles de metano en pozos petrolíferos, gasoductos e instalaciones de procesamiento, además de derogar el programa federal diseñado para frenar grandes fugas de gas.

Según los cálculos avanzados por el mandatario, la medida --que aún debe tramitarse como propuesta formal-- permitirá desbloquear grandes cantidades de gas natural en Texas y derivará en la producción de unos 210 millones de barriles adicionales de petróleo.

La relajación de las políticas medioambientales se produce en plena campaña para los comicios legislativos intermedios, un contexto marcado por la presión sobre los presupuestos de las familias debido a la subida de los carburantes --impulsada en parte por el conflicto en curso con Irán--. Durante su ruta por Texas, que incluyó una visita a Corpus Christi para supervisar la llegada de un cargamento de crudo procedente de Venezuela, Trump ha defendido estas políticas económicas y energéticas como la vía clave para devolver la estabilidad a los consumidores y blindar la mayoría republicana en el Senado.