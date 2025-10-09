Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Oriente Próximo

Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 9 octubre 2025 1:46

Hamás pide a los mediadores que "obliguen" a Israel a cumplir con lo alcanzado y asegura que no renuncia a la autodeterminación

Netanyahu habla de un "gran día para Israel"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha celebrado en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo "para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha confirmado en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto "sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego" en el enclave palestino.

El representante de Qatar ha asegurado como resultados del acuerdo "el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria" en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado "más adelante".

Poco después, Hamás ha hecho lo propio en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín' en el que ha anunciado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como "responsables y serias".

El grupo palestino ha declarado que valora "enormemente los esfuerzos" tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto "de forma definitiva y lograr la retirada completa" de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Así, ha aprovechado para hacer un llamamiento a estos dirigentes para que "obliguen al Gobierno ocupante a aplicar plenamente los términos del acuerdo y no le permitan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado".

En la misma nota, ha enviado un mensaje a los palestinos "dentro y fuera de la patria, que ha demostrado una dignidad, un heroísmo y un honor sin igual" y ha asegurado que "(sus) sacrificios no serán en vano". "Mantendremos nuestra promesa y no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo, incluidos la libertad, la independencia y el derecho a la autodeterminación", ha concluido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado en redes sociales que es "un gran día para Israel" y ha anunciado que convocará a su Ejecutivo este jueves para "aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados cautivos".

Asimismo, ha transmitido su agradecimiento a los "heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio nos han permitido llegar a este día", un mensaje que ha extendido "de todo corazón" a Trump y a su equipo por "su compromiso" con la liberación de los rehenes, que ha descrito como una "sagrada misión".

"Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos", ha asegurado.

Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han acordado la primera fase de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles por la noche que ha interceptado dos drones lanzados desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto por el momento, en el marco de los últimos ataques registrados en la región.

Al menos un muerto y tres heridos por disparos de un colono israelí en Cisjordania

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este miércoles en un ataque con arma de fuego de un colono israelí en la localidad de Dair Yarir, al noreste de Ramala, en medio del repunte de este tipo de incidentes en Cisjordania.

Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo en medio de las negociaciones sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo, en medio de los contactos indirectos que mantienen Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, al hilo de la propuesta de futuro presentada la semana pasada por el inquilino de la Casa Blanca para el enclave palestino.

Turquía pide a las FDS que "abandonen" su "agenda separatista" y pide una acción conjunta contra el terrorismo

El Gobierno de Turquía ha pedido este miércoles a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que "abandonen" su "agenda separatista" y ha pedido una acción conjunta contra el terrorismo, un día después de que el grupo kurdo-árabe alcanzara un acuerdo de alto el fuego "en todos los frentes" con el Gobierno sirio.

Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con países "hostiles" como España

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de intentar "desviar la atención de sus problemas internos" al convocar para este jueves una reunión para hablar del futuro de la Franja de Gaza a la que estarían invitados "gobiernos abiertamente hostiles como el de (Pedro) Sánchez".

Las autoridades israelíes cierran la mezquita de Abraham en Hebrón durante la festividad judía de Sucot

Las autoridades de Israel han cerrado hasta el jueves la mezquita de Abraham, ubicada en la ciudad cisjordana de Hebrón, y han aumentado los controles de seguridad en torno al lugar santo musulmán en el marco de la festividad judía de Sucot.

El presidente de la Asamblea de Madrid dice que no tiene competencias sobre la detención en Israel de una diputada de MM

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha respondido por carta a Más Madrid que la Cámara no tiene "competencias" en el caso de la detención por Israel de su diputada Jimena González al haberse producido fuera de la región.

Portugal exige el pago de los costes de repatriación a sus cuatros ciudadanos de la flotilla a Gaza

El Gobierno de Portugal ha exigido el pago de los costes de repatriación desde Israel a sus cuatro ciudadanos que viajaron en la flotilla humanitaria hacia la Franja de Gaza, ya que se trata de una misión sufragada por la sociedad civil y no una en representación del Estado.

Escuelas Católicas pide no permanecer "indiferentes" ante la guerra en Gaza: "La escuela debe promover solidaridad"

Escuelas Católicas, ante la dramática situación humanitaria que se vive en Gaza y la "masacre" a la que está siendo sometido su pueblo, pide no permanecer "indiferente" ante quienes sufren las consecuencias de la guerra y recuerda que la escuela "debe promover esperanza, empatía y solidaridad".

Un ciudadano de Valladolid pide la evacuación urgente de Gaza de su familia y recoge 33.000 firmas en change.org

Un ciudadano de Valladolid, Fayad, ha recogido más de 33.000 firmas en Change.org pidiendo la evacuación urgente de Gaza de su familia, compuesta por sus padres, dos hermanas y dos sobrinos de cuatro y seis años, todos ellos con Protección Internacional y NIE concedido por España.

Detenidas 23 personas por participar en un encierro a favor de Palestina en una universidad de Países Bajos

La Policía de Países Bajos ha detenido este miércoles a 23 personas por irrumpir en el campus de la Universidad de Radboud, en la ciudad de Nimega, y "ocupar uno de los laboratorios" y protagonizar un encierro durante las protestas a favor de la causa palestina.

La activista de la flotilla Reyes Rigo no será liberada hoy y seguirá bajo custodia israelí, según Albares

La activista española Reyes Rigo, detenida por Israel el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla, seguirá bajo custodia israelí por ahora, según ha informado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Rego viajará este sábado a Jordania para conocer el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Jordania desde este sábado 11 de octubre hasta el martes 14 de octubre para conocer el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jordania, donde visitará los almacenes de ayuda humanitaria, visitará un campo de refugiados y un centro de atención a la infancia, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Yihad Islámica envía una delegación a Egipto para sumarse a los contactos sobre el plan de Trump para Gaza

Yihad Islámica ha confirmado este miércoles que enviará en las próximas horas una delegación negociadora a Egipto para sumarse a los contactos indirectos que mantienen Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y liberación de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023, al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La IAC llama a "pararlo todo" en una huelga general por Palestina el próximo 15 de octubre

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha llamado a trabajadores de hospitales públicos, colegios, transportes y todo el conjunto de la clase trabajadora de Catalunya y del conjunto de España a "pararlo todo" en una huelga general que convocan para el próximo 15 de octubre, para que, a través de movilizaciones, se pueda encontrar una situación política para Palestina.

La plataforma Pararlaguerra convoca una manifestación el 19 de octubre en Madrid para decir "no al genocidio" en Gaza

La Plataforma Pararlaguerra, formada por 135 organizaciones, ha convocado movilizaciones en más de 200 poblaciones de España, el 18 de octubre, y una gran manifestación en Madrid, el 19 de octubre, para pedir "que pare el genocidio" en Gaza y "una paz justa".

La Comunidad asegura que fue decisión personal de diputada de MM alistarse en "pseudo flotilla" para hacer "propaganda"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que ha sido una decisión personal de la diputada de Más Madrid Jimena González alistarse en una "pseudo flotilla", con ayuda para la Franja de Gaza, con el objetivo de hacer "propaganda".

Hamás dice que el asalto a la nueva flotilla a Gaza "se suma al oscuro historial" de Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este miércoles que el acto de "piratería" de Israel al abordar en aguas internacionales en el mar Mediterráneo la nueva flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y ocho españoles a bordo "se suma al oscuro historial" de las tropas israelíes contra activistas internacionales.

Podemos decide votar a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

Podemos ha decidido finalmente votar a favor y asegurar la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en la votación de este miércoles en el Congreso, según han avanzado fuentes de la formación 'morada' a Europa Press.

Las autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en un día en medio de los contactos en Egipto

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles al menos diez muertos y más de 60 heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel durante el último día, en medio de los contactos indirectos en Egipto para un posible acuerdo de alto el fuego al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gantz critica al Gobierno israelí por su falta de "compromiso" durante la conmemoración del 7 de octubre

El líder de la coalición Azul y Blanco-Unidad Nacional, Benny Gantz, que también fue ministro de Defensa de Israel, ha criticado este miércoles al Gobierno israelí por su falta de "compromiso" en lo referente a los actos de conmemoración organizados por la sociedad civil dos años después de los ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas contra el territorio israelí.

Al Sisi desvela avances "muy alentadores" en el diálogo e invita a Trump a viajar a Egipto si hay acuerdo

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha asegurado que las noticias que le llegan de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás son "muy alentadoras" y ha propuesto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se desplace a Egipto en caso de que finalmente las partes firmen un alto el fuego para la Franja de Gaza.

Más Madrid pide a Ossorio y Ayuso medidas ante el "secuestro de una diputada electa" y adelanta que denunciará a Israel

Más Madrid ha remitido esta mañana una carta al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y al Gobierno de la Comunidad encabezado por Isabel Díaz Ayuso para que tomen "todas las medidas que estén a su alcance" ante el "secuestro de una diputada electa" --Jimena González-- y anuncia que denunciará a Israel por el "ejercicio de piratería" contra la segunda flotilla camino a la Franja de Gaza en la que estaba embarcada la parlamentaria.

UNICEF cifra en más de 64.000 los niños palestinos muertos o mutilados por la ofensiva de Israel en Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha cifrado en más de 64.000 los niños palestinos, entre ellos al menos mil bebés, que han muerto o han sufrido mutilaciones a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones armadas.

Urtasun emplaza a PP y Podemos a apoyar el embargo a Israel: "O se está con Netanyahu o con los derechos humanos"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su esperanza de que el decreto de armas a Israel que se vota este miércoles en el Congreso cuente con el apoyo de todas las fuerzas de la mayoría parlamentaria" y ha subrayado que la votación "no admite equívocos".

El cónsul en Tel Aviv se traslada al puerto israelí al que serán trasladados los ocho españoles de la nueva flotilla

El cónsul en Tel Aviv se ha trasladado al puerto israelí de Asdod al que serán trasladados los ocho españoles de la nueva flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y que ha sido interceptado por el Ejército de Israel en las últimas horas en aguas internacionales con el fin de prestarles protección consular y diplomática.

Erdogan desvela que Trump pidió a Turquía que "convenza" a Hamás para que acepte su plan para Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha desvelado este miércoles que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le reclamó que "convenciera" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que acepte su propuesta de paz para la Franja de Gaza, en medio de los contactos indirectos con Israel sobre un posible pacto que implique un alto el fuego y la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Hamás anuncia un intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados si hay acuerdo en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles un intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados en caso de que las partes alcancen un nuevo acuerdo de alto el fuego, en medio de los contactos indirectos en Egipto al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Turquía tilda de "piratería" el abordaje de la nueva flotilla a Gaza y acusa a Israel de "elevar la tensión"

El Gobierno de Turquía ha tildado este miércoles de "acto de piratería" el abordaje en aguas internacionales por parte del Ejército de Israel de los barcos de la nueva flotilla que navegaba hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y ha acusado al Gobierno israelí de "elevar las tensiones en la región y socavar los esfuerzos para una paz duradera".

La CUP arropa a Pilar Castillejo a su llegada al Parlament tras ser deportada por Israel

La CUP ha arropado a la presidenta de su grupo en el Parlament, Pilar Castillejo, a su llegada a la Cámara catalana para participar en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) tras haber sido deportada por Israel después de participar en la Global Sumud Flotilla.

Ben Gvir visita de nuevo la Explanada de las Mezquitas para "rezar por la victoria en la guerra"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha realizado este miércoles una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas con motivo de la fiesta del Sucot y para "rezar por la victoria en la guerra", en medio de los contactos para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Podemos sigue sin desvelar su voto al decreto de embargo de armas a Israel e insiste en pedir al Gobierno que lo retire

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha querido desvelar cuál será el sentido del voto de su partido sobre el real decreto de embargo de armas a Israel y ha insistido en pedir al Gobierno que lo retire alegando que se trata de un "embargo fake" porque no es real.

Más Madrid exige la liberación de su diputada Jimena González, "secuestrada" por Israel en la segunda flotilla

Más Madrid ha exigido este miércoles la liberación de su diputada en la Asamblea de Madrid Jimena González, "secuestrada" por Israel en aguas internacionales embarcada en la segunda flotilla que trataba de abrir un corredor humanitario marítimo en la Franja de Gaza.

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

La Flotilla de la Libertad, con nueve barcos y que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra al menos tres de sus embarcaciones, cuando se encontraban a 120 millas naúticas (alrededor de 220 kilómetros) del enclave palestino.

Hezbolá asegura que el grupo sale reforzado de la guerra con Israel y agradece el apoyo de Irán

El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha asegurado este martes que su organización salió "fuerte y decidida" de la guerra con Israel pese a las bajas sufridas, entre las que está la de su predecesor, Hasán Nasrala, y ha agradecido a Irán su apoyo en el conflicto desatado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, de los que se cumplen dos años.

Trump recibe a Edan Alexander en la Casa Blanca en el segundo aniversario del 7-O

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este martes en la Casa Blanca al militar Edan Alexander, liberado el pasado mayo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y a familiares del rehén Omer Neutra, cuyo cuerpo sin vida aún permanece en la Franja de Gaza, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques de Hamás.

La ONU eleva a diez sus empleados retenidos recientemente por los hutíes de Yemen, alcanzando la cifra de 54 desde 2021

Naciones Unidas ha confirmado este martes que son diez sus empleados retenidos recientemente por los rebeldes hutíes en Yemen, un día después de denunciar la detención "arbitraria" de nueve de ellos, lo que eleva a 54 la cifra total de miembros de la ONU en manos del grupo fundamentalista.

Turquía participa este miércoles en las negociaciones en Egipto para un alto el fuego en Gaza

Una delegación turca encabezada por el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia del país (MIT), Ibrahim Kalin, participará este miércoles, 8 de octubre, en la ronda de negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza que esta semana está teniendo lugar en Egipto.

Netanyahu afirma en el segundo aniversario del 7-O que trabajará para "lograr todos los objetivos de la guerra" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que su Gobierno "seguirá actuando para lograr todos" sus objetivos en la Franja de Gaza, a pesar de haber aceptado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la ofensiva en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 67.100 palestinos en dos años.

EEUU anuncia la muerte de un supuesto terrorista afiliado Al Qaeda en un bombardeo en Siria

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este martes que la semana pasada llevó a cabo un bombardeo en Siria que resultó en la muerte de un hombre al que ha acusado de planificador de atentados de alto rango afiliado a Al Qaeda.

El jefe de la delegación negociadora de Hamás pide "garantías" para que Israel no incumpla el acuerdo

El jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha pedido este martes "garantías" por parte de la comunidad internacional para que Israel no reanude su ofensiva sobre el enclave una vez que entre en vigor el acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Meloni dice que ha sido denunciada ante el TPI por complicidad de genocidio

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha informado este martes de que le han denunciado a ella y a dos de sus ministros ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), por complicidad de genocidio en relación con la ofensiva del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, que ha dejado alrededor de 67.100 palestinos muertos en dos años.

Cuerpo defiende un "embargo total y pionero" a Israel y urge al Congreso a "no mirar hacia otro lado" ante el genocidio

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido este martes al Congreso el respaldo al decreto-ley aprobado por el Gobierno para consolidar un "embargo total" de armas a Israel, que prohíbe el tránsito de combustibles de uso militar y veta la importación y publicidad de productos de los asentamientos israelíes en territorios ocupados; aunque el Ejecutivo mantiene la posibilidad de autorizar operaciones de "interés general".

El presidente de Israel "reza por el éxito" de los "increíbles esfuerzos" de Trump para alcanzar la paz en la región

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha deseado que los "increíbles esfuerzos" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para alcanzar la paz en Oriente Próximo tengan "éxito", dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenó una ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza que ha dejado hasta el momento alrededor de 67.100 palestinos muertos.

Embajador palestino ve el plan Trump una oportunidad para detener el "genocidio", pero "el diablo está en los detalles"

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha señalado que "lo único" que espera del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza es poder detener el "genocidio" y que la comunidad internacional le ha dado la bienvenida "no por lo bueno que es, sino porque es una oportunidad" para conseguirlo y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo si entra en vigor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington hará "todo lo posible" para que tanto Israel como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cumplan con el plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza si finalmente entra en vigor.

El Gobierno no da pistas de posibles acciones contra Israel a falta de que libere a la última española de la flotilla

El Gobierno sigue sin querer dar pistas de las posibles acciones que podría emprender contra Israel como resultado de la intercepción de la Global Sumud Flotilla y el arresto de 49 ciudadanos españoles, a la espera de que sea liberada la última de los integrantes, aún bajo custodia por una agresión a un funcionario de prisiones.

Miembros de la red de apoyo a Palestina piden que se convalide el decreto aunque sea insuficiente

Miembros de la campaña 'Fin al comercio de armas con Israel' impulsada por colectivos de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) han pedido a Podemos y a todos los grupos políticos en el Congreso que convaliden el decreto de embargo de armas, aunque sea insuficiente.

Yolanda Díaz pide a PP y Podemos apoyar el embargo de armas a Israel: No hacerlo es defender el régimen de Netanyahu

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha reclamado al PP y a Podemos que apoyen la convalidación del decreto para el embargo de armas a Israel que se vota este miércoles en el Congreso.

La ONU pide un alto el fuego en Gaza y la "protección de los civiles" dos años después del ataque de Hamás

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha pedido este martes un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza y la "protección de todos los civiles" dos años después del ataque perpetrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel y del inicio de la ofensiva israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya más de 67.100 personas.

Bruselas ve signos positivos de Israel y Hamás y pide aprovechar el "momento decisivo" para la paz en Gaza

La Comisión Europea ha valorado este miércoles los signos positivos de parte del Gobierno de Israel y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para acordar el plan de paz para Gaza puesto sobre la mesa por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que la región está ante un "momento decisivo" para poner fin a la masacre en la Franja.

Hezbolá pide a los países de la región que "cierren filas en apoyo a la resistencia" frente a Israel

El partido-milicia chií Hezbolá ha reclamado este martes a los países árabes de Oriente Próximo que "cierren filas en apoyo a la resistencia" para hacer frente a las acciones de Israel, en un mensaje publicado con motivo del segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

La UNRWA pide la liberación de rehenes y un alto el fuego "inmediato" en Gaza tras dos años de "pesadilla"

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha reiterado este martes su llamamiento a la liberación de "todos los rehenes y detenidos palestinos" y "un alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza tras dos años de "pesadilla", en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí contra el enclave costero.

Hamás asegura que busca "retirar todos los obstáculos" para un acuerdo con Israel sobre Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este martes que su delegación negociadora busca "retirar todos los obstáculos" para lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio de contactos indirectos con Israel en Egipto al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo Escolar del Estado exige que ningún niño sea privado de su derecho a la educación y a la vida en Gaza

El Consejo Escolar del Estado ha aprobado una declaración ante la gravedad de la situación en Gaza, en la que advierte de que "ningún niño, ninguna niña, ninguna persona debe ser privada de su derecho a la educación, a la protección, a la esperanza y, sobre todo, a la vida".

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel, entre ellos una española

Nueve de las 462 personas detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el abordaje de la Global Sumud Flotilla la semana pasada siguen aún arrestadas este martes, según la organización, que incluye entre quienes están bajo custodia a la española Reyes Rigo.

Qatar dice que faltan acuerdos entre Israel y Hamás en "muchos detalles" de la propuesta de Trump para Gaza

El Gobierno de Qatar ha asegurado este martes que aún faltan acuerdos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre "muchos detalles" de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio el lunes de unos contactos indirectos en Egipto para cerrar un pacto.

Israel intercepta cerca de Eilat un dron lanzado desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la interceptación cerca de la ciudad de Eilat (sur) de un dron lanzado desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto, un incidente que coincide con el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Podemos no cede y reclama la retirada del decreto de embargo de armas mientras socios de izquierda le piden apoyarlo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mantenido firme en su exigencia al Gobierno de que retire el actual decreto de embargo de armas a Israel, que tilda de "fake" y "engaño", y ha insistido en que no desvelará si su grupo facilita o rechaza la convalidación de la iniciativa en el Congreso hasta el momento de la votación.

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de un "colapso total y deliberado de los pilares de la existencia"

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este martes a Israel de "provocar un colapso total y deliberado de los pilares de la existencia humana" con sus ataques contra el enclave, en un mensaje con motivo del segundo aniversario de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Congreso votará el miércoles el embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario del ataque de Hamás

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre la convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel tenga lugar en el Pleno este miércoles, aunque se debata este martes, para evitar así la coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron lugar a la actual ofensiva sobre Gaza.

Greta Thunberg sugiere que es Trump quien tiene "problemas para gestionar la ira" tras los últimos "halagos"

La activista sueca Greta Thunberg ha respondido este martes con ironía a los últimos "halagos" que le ha dedicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha dicho tomarlos en serio teniendo en cuenta que sería él quien tiene "problemas para gestionar la ira".

Ayuso recuerda a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás: "Espero que pronto llegue la paz"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este martes a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás el 7 de octubre de 2023 sobre Israel y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Vox pide "no torpedear" la negociación para la paz en Gaza pilotada por Trump

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reclamado este martes que "no se torpedee" la negociación entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza que tutela el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los líderes europeos conmemoran el aniversario del 7-0 con llamamientos a la paz y la liberación de rehenes

El segundo aniversario de los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2003 ha dejado por parte de los líderes europeos mensajes en favor de la paz y una reivindicación común para la liberación de los rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza, hasta 48 --entre vivos y muertos-- de las más de 200 personas secuestrados hace dos años.

Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo que circulaba cerca de la ciudad libanesa de Tiro, situada en el sur del país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con el partido-milicia chií Hezbolá.

Israel deporta a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla

Las autoridades de Israel han deportado este martes a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla, cuyas embarcaciones fueron abordadas la semana pasada en aguas internacionales por el Ejército de Israel, según ha confirmado el Gobierno jordano.

Hamás dice que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7-O y la ofensiva de Israel en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado este martes que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y ha recalcado que "las repercusiones siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo".

España reitera su condena a los atentados del 7 de octubre y pide acabar con "24 meses de indescriptible sufrimiento"

El Gobierno de España ha condenado los "atroces" atentados cometidos por el grupo terrorista Hamás en Israel hace dos años, y ha urgido a las partes a alcanzar un acuerdo dentro de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con "veinticuatro meses de indescriptible sufrimiento".

Impacta en Israel un cohete lanzado desde Gaza en el segundo aniversario del 7-O

Un cohete lanzado desde la Franja de Gaza ha impactado este martes cerca de la localidad israelí de Netiv Haasara, situada cerca de la frontera, según ha confirmado el Ejército de Israel, que ha indicado que el suceso se ha saldado sin víctimas ni daños materiales.

Trump tilda a Greta Thunberg de "alborotadora" y dice que "debería ver a un médico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado a Greta Thunberg de "alborotadora" y ha afirmado que "debería ver a un médico", después de que Israel la deportara a Grecia tras el abordaje la semana pasada en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla, que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de la que la activista era parte.

Yolanda Díaz reclama el regreso de Reyes Rigo, la española acusada de morder a una soldado que sigue retenida en Israel

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado el regreso a nuestro país de la mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Global Sumud Flotilla de permanece en retenida en Israel tras ser acusada de morder a una soldada en la prisión de Ketziot durante un examen médico.

La UE llama a la liberación inmediata de los rehenes y a un alto el fuego en el segundo aniversario del 7-O

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han llamado este martes a la liberación de todos los rehenes y a un alto el fuego en la Franja de Gaza, en un mensaje conjunto publicado coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí que dejaron unos 1.200 fallecidos y 250 secuestrados, y que desató la ofensiva militar de Israel que ha dejado más de 67.100 palestinos muertos.

Sánchez condena los atentados de Hamás en Israel dos años después y reitera la vía de los dos Estados como solución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los "terribles atentados" perpetrados por la organización terrorista Hamás hace 2 años en Israel y ha vuelto a reclamar la consolidación de los dos Estados como "la única solución posible" para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Castillejo (CUP): la Flotilla prevé acciones legales contra el "secuestro" en Israel

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS) La diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmado este martes que la Global Sumud Flotilla prevé emprender acciones legales contra el trato que han recibido desde que fueron interceptados: "El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado".

Guterres pide el fin de "hostilidades" en Gaza y la liberación de rehenes en el segundo aniversario del 7-O

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado su llamamiento a terminar con las "hostilidades" en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes, con motivo del segundo aniversario de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámicia Islámica (Hamás) contra territorio israelí que dejaron unos 1.200 fallecidos y 250 secuestrados, y que desató la ofensiva militar de Israel que ha provocado más de 67.100 palestinos muertos.

La ONU denuncia la detención de al menos nueve de sus empleados por los hutíes de Yemen

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado la detención "abritraria" de al menos nueve empleados del organismo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, apenas un mes después de que retuvieran a una otra veintena cuando asaltaron instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de otras agencias presentes en las zonas bajo su control, en el norte del país.

Los dos años de ofensiva de Israel contra Gaza dejan unas 48.000 movilizaciones propalestinas en el mundo

Los dos años transcurridos desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza han estado marcados por cerca de 48.000 manifestaciones a nivel mundial en apoyo al pueblo palestino, según datos de la organización no gubernamental Proyecto de Datos de Localización de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que apunta además a un drástico repunte de las movilizaciones durante los últimos meses.

Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza aterrizan en los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Barcelona

Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza expulsados por Israel este lunes han aterrizado en los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Barcelona donde han sido recibido por familiares y allegados tras ser deportados desde Israel.

Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz

El Cairo habla de ambiente "positivo" en medio de las consultas de las delegaciones de Israel y Hamás con los mediadores

Contador