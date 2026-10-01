Trump anuncia una inversión de hasta 176.000 millones de euros de Corea del Sur en EEUU en infraestructura energética

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado junto al secretario de Comercio, Howard Lutnick, una inversión de hasta 200.000 millones de dólares (176.000 millones de euros) procedentes del Gobierno de Corea del Sur destinada a tres grandes proyectos de infraestructura energética en suelo estadounidense. Se trata de ocho nuevas centrales nucleares de gran escala, una planta de generación eléctrica por gas natural en Texas y el inicio del gasoducto de gas natural licuado (GNL) de Alaska.

Trump ha calificado el paquete de "uno de los mayores proyectos de infraestructura energética de la historia de Estados Unidos" y ha subrayado que la inversión surcoreana constituye la contrapartida a la reducción de aranceles al 15% que su administración aplicó a Seúl en el marco del acuerdo comercial bilateral. "Corea (del Sur) va a invertir su dinero soberano, casi 200.000 millones de dólares, en infraestructura energética americana para fortalecer el dominio energético de Estados Unidos", ha resumido Lutnick durante el acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El proyecto de mayor envergadura económica, denominado 'Project Power', contempla la construcción de ocho grandes reactores nucleares repartidos por varios estados del país, entre ellos Ohio, Tennessee, Carolina del Sur y Kentucky. La inversión total asciende a 120.000 millones de dólares (106.000 millones de euros). El Departamento de Comercio ha indicado en un comunicado que el acuerdo contribuirá al objetivo fijado por la orden ejecutiva sobre energía nuclear de mayo de 2025, que establece la meta de tener diez nuevos reactores en construcción antes de 2030.

El segundo proyecto, bautizado como 'Project North', pone en marcha el gasoducto de GNL de Alaska, con una inversión de algo más de 50.000 millones de dólares (44.000 millones de euros). Trump ha destacado que la obra lleva décadas siendo prometida sin materializarse y que generará hasta 12.000 empleos directos en la fase de construcción y 1.000 puestos operativos permanentes, además de un ahorro estimado de entre 1.500 y 2.200 dólares (1.320 y 1.940 euros) anuales en las facturas energéticas de los hogares de Alaska. El proyecto contará con acceso prioritario de Corea del Sur al gas producido y, según Lutnick, convertirá a toda la región del sudeste asiático en dependiente del suministro energético estadounidense, alterando "la geopolítica global".

El anuncio de este paquete económico también ha servido a Trump como plataforma para respaldar públicamente al senador republicano en este estado, Dan Sullivan, quien busca renovar su escaño por Alaska en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en lo que figura como una ajustada contienda electoral frente a la candidata demócrata Mary Peltola.

El tercer proyecto, 'Project Star', consiste en una planta de generación eléctrica por gas natural de 6.472 megavatios en Texas, cuya primera fase comenzará a operar en 2029 y estará plenamente operativa en 2032.

Precisamente en este estado se librará otra de las contiendas más reñidas de las 'midterms' entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico. Texas, estado históricamente republicano, no ha enviado a un demócrata al Senado desde 1988, lo que convierte esta carrera en una de las más vigiladas como un posible indicador de la oposición a Trump en uno de sus feudos tradicionales.