Trump anuncia una poco frecuente convención del Partido Republicano en septiembre, poco antes de las 'midterm' en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Partido Republicano celebrará en septiembre una convención en medio de su mandato, un paso poco frecuente, dado que republicanos y demócratas llevan este tipo de actos habitualmente antes de las elecciones presidenciales, en este caso previstas para 2028.

"Grandes noticias. Por primera vez en la historia, el Partido Republicano celebrará una convención de mitad de mandato", ha señalado Trump, quien ha especificado que los actos tendrán lugar el 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Dallas, ubicada en el estado de Texas, que ha descrito como "uno de sus lugares favoritos en el mundo". "Será fantástico", ha destacado.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento realmente histórico", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha hecho hincapié en que en la misma "se celebrará el gran retorno estadounidense y los increíbles éxitos del pueblo estadounidense, que transformaron nuestro país a través de la agenda 'Estados Unidos Primero'".

Así, ha recordado que este programa político pasa por "no a los impuestos a las propinas, no a los impuestos a las horas extra, no a los impuestos a la seguridad social, fronteras más fuertes, comunidades más seguras que nunca, costes más bajos y una accesibilidad real, más trabajos, dominio energético estadounidense y mucho más".

"Los precios del petróleo están cayendo drásticamente, incluso mientras desnuclearizamos Irán. Estamos cumpliendo las promesas de las que los políticos hablaron durante décadas, pero que nunca se concretaron", ha defendido Trump, quien ha insistido en que la próxima convención republicana "será un acto como ningún otro".

"Se acerca el 250º aniversario de Estados Unidos y, juntos, estamos construyendo las bases para los próximos 250 años de grandeza estadounidense", ha indicado, al tiempo que ha reiterado que la convención en Dallas permitirá "celebrar la nación, los logros y el brillante futuro". "La era dorada de Estados Unidos acaba de empezar", ha zanjado.

De esta forma, la convención en Dallas tendrá lugar unos dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano aspira a mantener el control del Congreso, en medio de sondeos que apuntan a que podría recaer en manos demócratas, con algunas primarias apuntando en esta dirección.