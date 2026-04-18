Trump anuncia reformas para acelerar las investigaciones médicas y terapias basadas en drogas psicodélicas

Archivo - Consumo de psilocibina en Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Olivia Sun - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este sábado una orden ejecutiva para acelerar el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en drogas psicodélicas.

Trump ha firmado la orden en presencia de su secretario de Salud, conocido escéptico de las vacunas y promotor de las pseudociencias, Robert F. Kennedy Jr., así como del archiconocido locutor estadounidense Joe Rogan, quien también ha defendido en su podcast la formalización de esta clase de terapias.

El secretario de Salud ha explicado que "esta orden ejecutiva eliminará los impedimentos legales que impiden a los investigadores, científicos, médicos y clínicos estadounidenses estudiar adecuadamente estos medicamentos y establecer protocolos para su uso".

"Estamos ampliando el uso del Derecho a Intentar Tratamiento para que los pacientes con afecciones resistentes a los tratamientos actuales puedan acceder a estas terapias bajo supervisión médica", ha añadido Kennedy Jr.