Trump arremete contra la nueva Nobel de la Paz y afirma que el "desacreditado" premio debería ser suyo

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Aaron Schwartz-Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este sábado contra la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la jurista sudafricana Navanethem Pillay, afirmando que "nadie sabe nada de ella" y acusándola de "odiar a Israel", mientras ha vuelto a reprochar al Comité Noruego que no le hayan concedido el galardón a él tras atribuirse el mérito de "haber resuelto ocho guerras".

"Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras", ha discutido Trump en una extensa publicación en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha enumerado una serie de conflictos a los que, según él, ha puesto fin, pese a que muchos de ellos continúan en activo. De esta manera, Trump ha reivindicado su papel alegando que, en realidad, ya "tendría que haber ganado ocho" premios de Nobel.

Asimismo, ha recordado el momento en que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2024, María Corina Machado, le hizo entrega de su propio galardón, un gesto que el mandatario ha vuelto a reivindicar.

"He salvado más vidas que nadie en la historia y, como afirmó ante los medios de comunicación María Corina Machado, una persona verdaderamente admirable, cuando me entregó su Premio Nobel del año pasado: 'Donald Trump ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona que lo haya recibido jamás'. Teniendo en cuenta mi historial de paz, un historial que nadie más ha logrado jamás, ¡estoy de acuerdo!", ha declarado.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha atribuido a su gestión la liberación de todos los rehenes israelíes tras colaborar con Hamás, la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el freno a las capacidades bélicas de Irán. Asimismo, ha sostenido que su diplomacia ha evitado conflictos armados entre las dos Coreas, Japón, China y Taiwán, al tiempo que ha presumido de haber logrado que los socios de la OTAN eleven su gasto militar hasta el 5 % del PIB.

"A pesar de todo esto, hoy se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", ha explicado Trump, quien ha vuelto a atacar al organismo indicando que "nunca le ha servido de nada" hablar con ellos.

"El Premio Nobel de la 'Paz' ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización!", ha concluido.

Nacida en Sudáfrica en 1941, la jurista internacional Navi Pillay sucede así a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2024 por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".