Trump asegura que ayudará a Rusia por el supuesto caso de peste pulmonar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que su país ayudará a Rusia a combatir la enfermedad tras la detección de un supuesto caso de peste pulmonar en un laboratorio de Irkutsk, en Siberia.

"Vamos a ayudar", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa al ser interrogado por la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Contra la Peste de Irkutsk.

"Siempre vamos a ayudar a cualquiera que tenga este tipo de problema. Odio ver que estén así. Es una enfermedad dura. De alguna manera esos microbios se han vuelto más y más fuertes. Son como un ejército", ha señalado el responsable estadounidense.

El inquilinio de la Casa Blanca ha explicado que "estamos estudiándolo concienzudamente". "Lo llaman neumonía. Hace años la neumonía se trataba más fácilmente. Los microbios y gérmenes son más fuertes, desproporcionadamente fuertes. Pero vamos a ayudarles", ha indicado.

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, Rospotrebnadzor, ha informado de una "neumonía de origen desconocido" y las autoridades han impuesto la cuarentena a decenas de personas que estuvieron en contacto con la mujer fallecida. Por el momento no hay ningún síntoma entre los contactos, ha explicado este lune el alcalde de la localidad de Shelejov, Maxim Modin.