Trump asegura que EEUU "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca (archivo) - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con Irán y ha pedido a su vicepresidente, JD Vance, que se centre en "la corrupción y la delincuencia masivas" en ciudades y estados del país norteamericano bajo control del Partido Demócrata.

"He pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos", ha señalado, antes de afirmar que "los estados 'azules'", entre ellos Minesota, California e Illinois, son "desastres corruptos y mal gestionados".

Así, ha asegurado que "cada mes se roban miles de millones de dólares". "Nuestro presupuesto podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala. La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata", ha denunciado en un mensaje publicado en redes sociales.

"No necesitamos ningún acuerdo con Irán; esos tiempos ya quedaron muy atrás", ha argumentado el inquilino de la Casa Blanca. "Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho", ha zanjado, en referencia al bloqueo impuesto por Estados Unidos en Ormuz.

El mensaje ha sido publicado apenas unos días después de que el propio Trump destacara que "hay un avance hacia el final de este conflicto". "Creo que va a terminar bastante pronto", sostuvo, al tiempo que destacó que "la acción militar no parece algo muy necesario", en medio de las labores de mediación de Pakistán y Qatar.

Las partes llevan meses sumidas en un proceso de contactos indirectos para intentar alcanzar un acuerdo que cierre el conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo pacto sobre el programa nuclear iraní.