Trump asegura que habrá "claridad" sobre Irán en "los próximos diez días" al inicio de la reunión sobre la Junta de Paz

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que habrá "claridad" en "los próximos diez días" sobre la situación en Irán, país con el que ha estado manteniendo conversaciones nucleares indirectas durante esta semana, y ha instado a Teherán a "lograr un acuerdo significativo" para evitar "que sucedan cosas malas".

Así se ha pronunciado durante su discurso de apertura de la reunión de la Junta de Paz para Gaza que está teniendo lugar en Washington, la capital estadounidense. "Está claro después de años que no es fácil lograr un acuerdo con Irán. Pero tenemos que lograr un acuerdo significativo porque, de otra forma, pasarán cosas malas", ha subrayado.

En este sentido, ha alertado de la posibilidad de "tener que tomar medidas" en caso de que no haya un acuerdo. "Descubriremos qué pasa en los próximos diez días probablemente, pero la reunión de hoy es una prueba de que con un liderazgo determinado, nada es imposible", ha afirmado.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo", ha argumentado. "Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no sucede", ha aclarado.

El mandatario ha aprovechado la ocasión para destacar la importancia de la Junta de Paz, creada en el marco del acuerdo estadounidense para el futuro de la Franja de Gaza, y ha mostrado su respaldo a algunos de los líderes presentes en la reunión, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente argentino, Javier Milei, así como la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

"No se supone que deba apoyar a nadie, pero apoyo a quienes me caen bien. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros", ha manifestado.

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la UE: Bulgaria y Hungría.

En esta ocasión, el Departamento de Estado ha confirmado representantes de Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, República Checa, Grecia, Finlandia, Chipre, que han tenido enviados de distinto nivel como el presidente rumano, Nicusor Dan, o el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, mientras que la mayoría de capitales han enviado a embajadores.

Respecto a las instituciones europeas, la comisaria para el Mediterránea, Dubravka Suica, ha representado al Ejecutivo comunitario, y el embajador británico en Washington, Christian Turner, ha representado a Reino Unido. Ni China ni Rusia han acudido a la cita de este jueves para el lanzamiento de la iniciativa.

EEUU DESTINARÁ 10.000 MILLONES DE DÓLARES PARA LA JUNTA

El magnate neoyorquino ha informado, además, de que la Administración Trump tiene previsto destinar un total de 10.000 millones de dólares (8.400 millones de euros) a la junta, con el objetivo de "resolver los conflictos internacionales e iniciar la misión de reconstruir la Franja de Gaza".

Sus palabras llegan a medida que crece la tensión ante la idea de que Estados Unidos decida finalmente atacar Irán durante el fin de semana, según han revelado fuentes cercanas al asunto a la cadena de televisión estadounidense CNN.

A principios de febrero, Trump volvió a amenazar con un ataque militar si no accede a cerrar un acuerdo en materia nuclear, aunque expresó que tenía la esperanza de lograr un pacto con las autoridades iraníes cuanto antes.