Trump asegura que sus mítines están "dando la vuelta" a las elecciones de medio mandato

El presidente de EEUU, Donald J Trump, ofrece declaraciones desde la Casa Blanca. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que sus mítines están logrando "dar la vuelta" a las elecciones de medio mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso estadounidense.

"La afluencia de público y el entusiasmo en los mítines son increíbles. Nadie ha visto nunca nada igual. Estamos dando la vuelta a las elecciones por todas partes", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que aprovecha para reivindicar que su gira por Estados Unidos, donde se esperan 32 actos políticos, están "salvando" al Partido Republicano.

De esta forma ha hecho referencia a la situación política de cara a las elecciones de medio mandato, conocidas como 'midterm', en las que los republicanos parten con desventaja en las encuestas y podrían perder la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado.

Trump ha arremetido en su mensaje contra los medios de comunicación, con especial dureza contra Fox News, hasta ahora afín al magnate, incidiendo en que difunden "noticias falsas" y "no quieren ser sinceros con sus espectadores", subrayando que las cadenas que emiten sus mítines están siendo recompensadas con altos índices de audiencia.