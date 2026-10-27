Trump asegura que reconocerá el resultado de las elecciones legislativas "si son honestas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Mississippi, a 26 de octubre de 2026 - Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que no tendrá ningún problema en admitir el resultado de las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre siempre y cuando su integridad quede verificada.

"Lo haré si son honestas", ha manifestado el presidente de Estados Unidos antes de partir para un nuevo mitin de campaña en Lubbock (Texas).

El presidente estadounidense repite así su estrategia habitual de poner en duda el procedimiento electoral como maniobra de prevención ante una posible derrota en las urnas.

En este caso, las encuestas apuntan a que su partido Republicano perderá la cámara baja del Congreso, la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, hasta el comienzo de la guerra de Irán un bastión republicano, se encuentra ahora bajo disputa.

Este pasado lunes, Trump llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares a quien denunciara cualquier caso de fraude electoral, ya sea en elecciones pasadas o en las próximas elecciones de mitad de mandato, que conduzca a una condena.

Además, Trump ha impulsado la Ley SAVE America para reducir las posibilidades de fraude electoral a través de identificación obligatoria para votar, acompañada de una prueba de ciudadanía. La Cámara de Representantes aprobó la medida a principios de este año; sin embargo, ha fracasado en el Senado en repetidas ocasiones.