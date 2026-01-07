Trump asegura que Rusia y China "no tendrían miedo" de una OTAN sin la presencia de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Rusia y China "no tendrían miedo" de una OTAN sin la presencia de Estados Unidos en medio de las tensiones sobre Groenlandia después de que la Casa Blanca no descartase tomar el control del territorio ártico por vía militar.

"Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación que China y Rusia temen y respetan es la Estados Unidos reconstruida por Donald J Trump", ha expresado el magnate republicano en un mensaje publicado en Truth Social.

El presidente estadounidense ha aprovechado también para criticar a todos aquellos países miembro de la OTAN que antes pagaban solo el 2 por ciento de gasto de su PIB en defensa. "Estados Unidos, ingenuamente, pagaba por ellos. Yo les llevé al 5 por ciento del PIB, y ellos pagaron inmediatamente", ha dicho.

Por otro lado, Trump ha reiterado que si no hubiese intervenido, "Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania". "Recuerden además que yo solo he puesto fin a ocho guerras y Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido imprudentemente no concederme el Premio Nobel de la Paz", ha agregado el magnate.

Sus declaraciones se producen después de que Washington haya insistido en controlar Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y de este territorio insular han reclamado que cesen las amenazas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla "no está en venta".