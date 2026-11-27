Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, indulta a un pavo durante la ceremonia anual de indulto del pavo de Acción de Gracias celebrada en la Casa Blanca, en Washington DC. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

El presidente estadounidense asegura que está dando a Teherán "todas las oportunidades" para llegar a un acuerdo y salvar vidas, pero duda de que las aproveche

Defiende su tono conciliador con Putin para frenar la guerra en Ucrania y abre la puerta a su regreso al G7

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves a los militares norteamericanos desplegados en Oriente Próximo que las fuerzas estadounidenses tienen "la victoria al alcance de la mano" frente a Irán y que el desenlace del conflicto se producirá "cuando yo quiera que sea", al tiempo que ha confirmado la continuidad de su despliegue en la región.

"Vais a continuar ese despliegue y tenemos la victoria al alcance de la mano. Será cuando yo quiera que sea, para ser honesto", ha afirmado el mandatario estadounidense durante la tradicional videoconferencia con motivo del Día de Acción de Gracias que ha mantenido desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

En su intervención ante las tropas que participan en la operación 'Furia Épica' y en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, Trump ha destacado el refuerzo de la capacidad militar estadounidense en la zona tras el despliegue de un portaaviones adicional --el USS Abraham Lincoln-- y ha cargado contra las autoridades iraníes.

"Nos estamos haciendo más fuertes. Hemos enviado un portaaviones adicional allí. Estamos cargados. No son muy listos, están cometiendo grandes errores", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca ante los efectivos militares.

Asimismo, el presidente estadounidense ha sostenido que Washington está actuando con contención para ofrecer a Teherán una salida negociada que evite mayores pérdidas humanas, aunque ha expresado sus dudas sobre la disposición de la cúpula iraní a aceptar un acuerdo.

"Estamos intentando ser amables. Les estamos dando todas las oportunidades para llegar a un acuerdo y salvar muchas vidas, pero no estoy seguro de que vayan a aprovecharlo. Algunas personas se preguntan por qué. ¿Están locos? Tal vez lo estén", ha concluido Trump, reiterando que Estados Unidos no permitirá que Irán obtenga armamento nuclear.

DEFIENDE SU CERCANÍA CON PUTIN PARA LOGRAR UN ACUERDO SOBRE UCRANIA

En una comparecencia posterior ante los periodistas, Trump ha defendido su tono conciliador hacia Moscú frente a las críticas por haber calificado a Putin de "amigo" la semana pasada pese a los últimos ataques rusos.

"Quiero llegar a un acuerdo (...), tengo que lograr que se cierre un pacto. Están perdiendo 25.000 personas al mes. Podría entrar y decir 'no me gustas', y entonces tendríamos el mismo problema que con Zelenski y Putin", ha explicado, tras confirmar que abordó la situación ucraniana en la reunión que mantuvo la noche anterior con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado su convicción de que el presidente ruso, Vladimir Putin, desea poner fin a las hostilidades, aunque ha señalado que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo es el profundo odio personal entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski

En este sentido, el presidente estadounidense ha reiterado que la exclusión de Rusia del antiguo G8 impulsada por la Administración de Barack Obama fue un error que desencadenó el conflicto actual y ha dejado abierta la puerta a que Putin acuda a la próxima cumbre del G7 si así lo desea.