Trump baraja frenar por decreto la separación de familias en la frontera, según Fox News

Actualizado 20/06/2018 19:37:24 CET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja adoptar este miércoles una orden ejecutiva que permitiría terminar con la separación de los niños al interceptar a familias de migrantes en la frontera, según fuentes citadas por la cadena de televisión Fox News.

El periodista John Roberts ha explicado en Twitter que el presidente estudia "algún tipo de acción ejecutiva" para que los niños puedan permanecer junto a sus padres durante el proceso administrativo, si bien la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente.

EXCLUSIVE: @realDonaldTrump considering some sort of executive action today to allow children to stay with detained parents through immigration adjudication process. Sources say Admin believes it is likely to draw a court challenge on the basis of Flores v Reno