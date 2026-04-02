Trump se burla de Macron: "Su mujer lo trata extremadamente mal"

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha burlado este jueves de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ha lamentado que "su mujer lo trate extremadamente mal", unas declaraciones con las que ha hecho referencia a la supuesta bofetada que le infligió en mayo de 2025 la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a su llegada a Vietnam.

Los comentarios de Trump han tenido lugar poco antes de que se dirigiera a la nación. Así, el magnate neoyorquino, que ha vuelto a criticar a los países de la OTAN por no involucrarse en la ofensiva contra Irán, ha lamentado que Macron "a duras penas se haya recuperado" de este incidente.

Trump ha aprovechado la ocasión para criticar esta falta de apoyos por parte de Francia y ha recalcado que "no lo necesita". "Llamé a Macron, cuya esposa lo trata fatal. Todavía se está recuperando del derechazo en la mandíbula", ha manifestado.

"Le dije: Emmanuel, nos encantaría tener algo de ayuda en el Golfo incluso aunque estemos batiendo récords eliminando a terroristas y derribando misiles balísticos. Nos encantaría contar con esa ayuda. ¿Podría enviar barcos de inmediato?", ha aseverado.

Así, ha imitado el acento francés y ha repetido las palabras de Macron, que afirmó que "eso podría hacerse una vez la guerra haya sido ganada", tal y como ha aclarado el propio Trump. "Después de la guerra no me hará falta, Emmanuel, le dije", ha subrayado.

Además, ha vuelto a criticar el papel de la OTAN, tan solo horas después de asegurar que Washington "está más que considerando su posible salida" de la Alianza Atlántica ante el aumento de la tensión.