Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

1094756.1.260.149.20260609192656 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este martes de "derribo" el accidente de un helicóptero del Ejército que se ha estrellado cerca del estrecho de Omuz y ha prometido "responder" al "ataque" perpetrado por las fuerzas iraníes.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

El magnate republicano había informado previamente de que los pilotos habían sido rescatados sanos y salvos, sin dar más detalles sobre las causas del incidente. En las labores de rescate participaron divisiones navales y aéreas con el liderazgo del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82ª División Aerotransportada.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló cerca de la costa de Omán mientras patrullaba las aguas de la región, siendo los dos soldados a bordo "rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas".