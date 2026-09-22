Trump carga contra los "cobardes y traidores" que afirman que EEUU tiene "pocas municiones" por la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este martes contra los "cobardes y traidores" que afirman que el país norteamericano tiene "pocas municiones" por la guerra con Irán, desatada a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"A los cobardes y traidores les encantaría decir que a Estados Unidos le quedan pocas municiones. No es cierto", ha dicho en un breve mensaje publicado en redes sociales. "Tenemos más municiones de las que jamás podríamos pensar en utilizar, y actualmente las estamos fabricando a niveles nunca antes vistos", ha reseñado el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje ha sido publicado una semana después de que el organismo oficial de control del Pentágono publicara un informe especial sobre la guerra de Irán que destaca un coste de casi 29.000 millones de euros, junto a "déficits estratégicos" en el inventario de municiones y "cuellos de botella" en el reabastecimiento de las mismas.

Asimismo, el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, afirmó a mediados de septiembre que "no está en absoluto preocupado" por una posible escasez de municiones en los arsenales a raíz del conflicto abierto en Oriente Próximo. "No estoy en absoluto preocupado. Estamos bien armados y preparados para cualquier contingencia", zanjó.

El conflicto ha tenido un importante impacto sobre los arsenales de Estados Unidos, pasando de unos 2.330 interceptores de misiles Patriot antes del estallido de la guerra a entre 759 y 827 a fecha del 27 de julio, según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés).