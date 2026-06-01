Trump carga contra los que critican su postura en las negociaciones con Irán por "dificultar" su trabajo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que logrará cerrar con Irán un acuerdo "bueno" para Washington y sus socios, al tiempo que ha criticado a los demócratas y a los "republicanos poco patriotas" por "dificultar" las negociaciones con sus críticas a sus acciones en el marco del proceso de diálogo con Teherán, mediado por Pakistán.

"Irán realmente quiere alcanzar un acuerdo, y será uno bueno para Estados Unidos y los que están con nosotros", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales, después de sostener el sábado que estaba "cerca" de "un muy buen acuerdo" con las autoridades de Irán.

"¿No entienden los demócratas y varios republicanos poco patriotas que es mucho más difícil para mí hacer adecuadamente mi trabajo y negociar cuando los políticos oportunistas no paran de criticarme, a niveles nunca antes vistos, diciéndome una y otra vez que debería actuar más rápido, o más despacio, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea?", ha cuestionado.

En este sentido, ha reclamado a sus críticos que "se sienten y se relajen". "Todo saldrá bien al final, siempre lo hace", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, en medio de informaciones sobre progresos en los contactos con Irán y las tensiones derivadas de los últimos intercambios de ataques a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril.