Trump celebra los "avances" para poner fin a la escalada en Líbano tras hablar con Hezbolá

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este jueves que "se han logrado avances" para poner fin a la escalada de hostilidades en Líbano tras haber hablado con el partido-milicia chií Hezbolá, un día después de que delegaciones de Líbano e Israel hayan concluido una nueva ronda de conversaciones en Washington, manteniendo el frágil el alto el fuego alcanzado a mediados de abril.

El inquilino de la Casa Blanca así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en las que ha señalado que desde Hezbolá "no (le) rechazaron", pese a que su secretario general, Naim Qasem, ha mostrado este jueves su oposición al alto el fuego pactado con Israel, tachándolo de "capitulación".

"Nos llamaron y nos dijeron: '¿Qué tal si paramos?'. Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", ha relatado desde el Despacho Oval, al tiempo que ha confirmado que ha abordado el asunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Ni la tregua ni las conversaciones entre los dos países han impedido los enfrentamientos ni los bombardeos de Israel contra territorio libanés, donde hoy han muerto al menos ocho personas por esta causa. "Sería estupendo que Líbano pudiera tener algo de paz. El Líbano lleva tantos años bajo ataque, siempre como un país desfavorecido, que sería estupendo que esto pudiera terminar", ha manifestado el mandatario estadounidense.

Trump ha reconocido que el conflicto en Líbano está "interrelacionado con Irán", pese a que en la víspera sostuvo que prefería mantener ambas cuestiones separadas. "Me gustaría que fuera un asunto aparte. Me gustaría que fuera algo independiente porque siempre lo ha sido", declaró, intentando desvincular las negociaciones sobre Beirut de las de Teherán.

El magnate también se ha mostrado contradictorio afirmando ahora que "no quiere reunirse con" el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, mientras que este miércoles reconoció al 'New York Post' que le "gustaría conocerlo.

Con todo, ha señalado que, de "hacerlo, sería un honor para" él. "Me gustaría ver si llegamos a un acuerdo, pero si lo hacemos, es posible que me reuniera con él. No me importaría", ha apuntado.