Trump celebra que el cierre del Gobierno le sirve para recortar programas demócratas de ayuda social

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la oposición demócrata se ha equivocado al forzar el cierre del Gobierno estadounidense porque así aprovecha para suspender partidas de financiación impulsadas por sus rivales políticos.

"Han cometido un error: no se han dado cuenta de que me da el derecho a recortar programas demócratas que no queremos", ha asegurado Trump en declaraciones a la sección económica de la cadena Fox News sobre la actual suspensión de funciones que comenzó el pasado 1 de octubre por el desencuentro entre demócratas y republicanos en el Congreso de EEUU.

Desde entonces, la Casa Blanca ha anunciado una serie de medidas para pausar o cancelar casi 25.000 millones de euros en fondos que beneficiaban principalmente a ciudades y estados liderados por los demócratas.

"Creo que los demócratas podrían quedarse al margen de todo esto para siempre, para ser honesto", ha añadido Trump en los extractos publicados hoy de su entrevista con la presentadora Maria Bartiromo, que será emitida este próximo domingo en su integridad.

"Hemos cortado donaciones, programas de ayuda social, y vamos a cortarlos de manera permanente", ha añadido antes de insistir, en línea con los comentarios formulados por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que las masivas protestas que se esperan contra el mandatario para mañana sábado no son más que un ardid para mantener paralizada la negociación.

"Hay gente que dice que lo están haciendo para retrasarlo", ha declarado Trump sobre la marcha 'Sin reyes' que acogerán mañana más de 2.500 ciudades del país. "Se refieren a mí como un rey, pero no soy un rey", ha indicado.