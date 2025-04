Trump confiesa su sospecha de que Putin le está "dando largas" a la hora de detener la guerra en Ucrania

Archivo - Fotografía de archivo de la reunión celebrada en junio de 2019 entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y el entonces presidente de EEUU, Donald Trump (d) - -/White House/dpa - Archivo

Condena los ataques rusos contra poblaciones civiles y vuelve a plantearse sanciones adicionales contra Moscú

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado este sábado los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania y ha vuelto a plantear la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a Moscú tras declarar abiertamente sus sospechas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le está "dando largas" sobre el asunto.

Durante su vuelo de regreso a Estados Unidos tras acudir al funeral del Papa Francisco en Roma, Trump ha lamentado que el presidente ruso, "no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles".

Trump, quien ya pidió abiertamente el jueves a Putin que dejara de atacar Ucrania tras un bombardeo que dejó una docena de muertos en la capital, Kiev, volvió a abrir la puerta a nuevas penalizaciones contra Rusia.

"Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias", ha estimado el mandatario estadounidense. "Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", ha avisado en un post publicado en su plataforma Truth Social.