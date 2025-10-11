Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que próximamente viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra de Gaza tras las negociaciones de los últimos días entre Israel y Hamás.

"Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto", ha sostenido el mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca. En esta misma comparecencia ha sostenido que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar "pequeños detalles".

El inquilino de la Casa Blanca ya había adelantado su intención de viajar a Oriente Medio hace varios días, aunque no había desvelado todavía sus destinos. Por el momento, tampoco ha dado más detalles de cual será la planificación exacta de este viaje, aunque ha deslizado la posibilidad de que haya presencia de otros líderes internacionales.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación "emotiva" en la que ambos se felicitaron por un "logro histórico" que aún está por concretarse.

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a las 12.00 horas (las 11.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.