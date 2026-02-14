Trump considera que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que un cambio de régimen en Irán sería la mejor opción para la República Islámica tras confirmar este mismo viernes el despliegue del portaaviones 'Gerald Ford', el segundo buque que se dirige hacia las inmediaciones de Irán, ante la posibilidad de un ataque contra el país árabe.

"Parece que sería lo mejor que podría pasar (un cambio de régimen en Irán). Llevan 47 años hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras ellos hablan, y hemos perdido piernas, brazos y caras. Esto lleva mucho tiempo sucediendo, así que veamos qué pasa", ha respondido ante los medios de comunicación tras su visita a los militares del Fuerte Bragg en el estado de Carolina del Norte.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca no ha querido dar detalles sobre quién tiene en mente para liderar el país en un posible cambio de poder. "No quiero hablar de eso. Hay gente", ha respondido tajante ante la pregunta.

Igualmente, ha reiterado que Estados Unidos ha enviado un "poder tremendo" hacia el mar de Arabia y que otros portaaviones están en camino, en referencia al nuevo buque desplegado. "Así que veremos si podemos resolverlo de una vez por todas", ha añadido.

La aparición del 'Ford' tiene una carga simbólica adicional porque el portaaviones, el más avanzado de la Marina de EEUU, ha abanderado la ofensiva de Estados Unidos contra las presuntas narcolanchas en el Caribe y, sobre todo, la operación que culminó con la captura presuntos barcos con drogas en el Caribe y culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron una ronda de conversaciones indirectas el pasado viernes sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y acordaron llevar a cabo más contactos gracias a la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.