Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen (China) - Patrick Witty/White House / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este viernes cierta frustración con el devenir de la guerra de Ucrania, un conflicto que tiene "bastantes posibilidades de acabar" en algún momento pero cuya solución sigue siendo difícil por el odio que se profesan los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

"Son como dos hombres atascados en el barro", ha manifestado Trump al respecto de su relación con ambos mandatarios. "Se odian de una manera tremenda. Yo pensé que sería una de las guerras más fáciles de resolver, pero se odian como rara vez he visto", ha lamentado el mandatario.

Trump no ha querido dar muchos detalles sobre su encuentro bilateral con Putin en los aledaños de su visita de esta semana a la cumbre de la APEC en Shenzhen (China).

Si bien su yerno y negociador Jared Kushner aseguró que los rusos estaban más o menos convencidos de que Estados Unidos aportaría garantías de seguridad a Ucrania en un futuro de posguerra, Trump ha explicado que las negociaciones de paz esconden un importante componente de estrategia comunicativa.

"Es un guerra de relaciones públicas. Nosotros dicen cosas, ellos dicen cosas. El presidente Putin no puede estar de acuerdo con todo, y hay que negociar", ha explicado Trump, quien ha insistido en que el presidente ruso "quiere zanjar este asunto" de la guerra.

En cualquier caso, Trump ha insistido en que las últimas conversaciones "han sido muy buenas" y que su sensación de las últimas semanas es que existen "bastantes posibilidades" de resolver el conflicto siempre y cuando Putin y Zelenski puedan superar alguna diferencia.

"Para ser sinceros: son dos tipos que no saben cuándo terminar y por eso estamos intentando ayudarlos", ha apostillado.