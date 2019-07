Trump critica al primer ministro de Suecia y pide la puesta en libertad del rapero A$AP Rocky

Publicado 26/07/2019 1:55:14 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este jueves al primer ministro sueco, Stefan Löfven, por ser incapaz de actuar y garantizar la puesta en libertad del rapero estadounidense A$AP Rocky, que ha sido imputado por presunta agresión tras verse implicado en una pelea callejera durante una visita al país nórdico.

"Estoy muy decepcionado por el hecho de que el primer ministro Stefan Löfven no haya sido capaz de actuar. Suecia ha defraudado a nuestra comunidad afroamericana. He visto las cintas de A$AP Rocky y he visto que estaba siendo acosado y perseguido por gente problemática. ¡Tratad a los estadounidenses de forma justa!", ha expresado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter, en la que ha pedido que el rapero sea puesto en libertad.

Las palabras de Trump, que ha exigido que "la libertad de A$AP Rocky le sea devuelta", han tenido lugar tan solo horas después de que la Justicia sueca presentara cargos contra el rapero, que fue detenido el pasado 3 de julio junto a su guardaespaldas y otros dos miembros de su entorno en relación con una pelea que ocurrió en una céntrica calle de Estocolmo en la madrugada del 30 de junio.

"Hemos hecho muchas cosas por Suecia, pero parece que no funciona al revés. Suecia debería centrarse en su verdadero problema con el crimen", ha sostenido el dirigente estadounidense.

Un portavoz de Löfven ya había asegurado tras la detención del rapero que el Gobierno sueco "no intentará influir" en el caso legal. "En Suecia todos son iguales ante la ley", aseguró entonces Toni Eriksson, portavoz de Löfven.

El rapero, productor y modelo de 30 años, cuyo nombre real es Rakim Mayers, se encontraba en la capital sueca para realizar un concierto. Tras el incidente tuvo que cancelar varias presentaciones de su gira europea.

Según las autoridades suecas, una persona resultó golpeada y herida con varios cortes de botellas en el marco de la pelea. El rapero, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra.