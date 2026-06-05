Trump critica el recuento en California y subraya que las elecciones en EEUU son como las de "un país tercermundista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca el 4 de junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al Partido Demócrata de intentar "robar" las primarias en el estado de California y ha subrayado que los procesos electorales en el país norteamericano son "igual de malos, o peores, que en cualquier país tercermundista".

"Miren lo que está pasando en California. Los demócratas, ante nuestros ojos, están robando el voto", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de redes sociales, antes de señalar que considera que Estados Unidos "tiene las elecciones más deshonestas de cualquier país, en cualquier lugar del mundo".

"Miren todos a California. Nuestro proceso electoral es igual de malo, o peor, que el de cualquier país tercermundista. La mayor diferencia es que ellos cuentan sus votos mucho más rápido. No esperan siete días a decir quién ha ganado, manipulando las elecciones durante todos y cada uno de ellos", ha dicho. "Los estadounidenses están avergonzados de que esto pase", ha zanjado.

Los resultados de las primarias en California podrían tardar aún días en ser publicados, después de la votación del 2 de junio. Por el momento está confirmado que el demócrata Xavier Becerra concurrirá a las elecciones a gobernador, que tendrán lugar en noviembre, con el republicano Steve Hilton --respaldado por Trump-- y el demócrata Tom Steyer disputándose ser el segundo nombre en las papeletas.

En el caso de las elecciones a la Alcaldía de Los Ángeles, la actual regidora, Karen Bass, ha pasado igualmente el corte y está a la espera de la segunda persona que aspirará al cargo en los comicios, un puesto por el que pelean en estos momentos el presentador Spencer Pratt y la concejala Nithya Raman.