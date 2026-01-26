Trump critica la "ridícula" demanda contra el salón de baile de la Casa Blanca

Archivo - Vista de la Casa Blanca, en Washington DC - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este domingo al Fondo Nacional para la Preservación Histórica, la más importante organización estadounidense dedicada a la conservación de patrimonio, por su "ridícula" demanda que busca pausar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, una obra valorada en más de 300 millones de dólares (más de 250 millones de euros).

La obra "se está llevando a cabo con el diseño, el consentimiento y la aprobación de los más altos niveles del Ejército y el Servicio Secreto de Estados Unidos", ha indicado en redes sociales. "El mero hecho de presentar esta ridícula demanda ya ha revelado este hecho, hasta ahora considerado alto secreto", ha agregado en un extenso mensaje en Truth Social, donde ha advertido de que detener las obras sería "devastador" para todos.

El mandatario ha considerado que "no se debe permitir que los conservacionistas (...) impidan esta ampliación tan necesaria de nuestra gran Casa Blanca", alegando que un presidente del país norteamericano "nunca ha necesitado permiso para cambiar o mejorar" esta zona.

Trump ha asegurado que el proyecto, cuyo coste estima entre "300 y 400 millones de dólares" (250 y 337 millones de euros), es un "regalo" para los estadounidenses, por lo que ha elogiado a los donantes por contribuir a la construcción del salón de baile y que el proyecto no tenga "financiación alguna por parte de los contribuyentes".

El presidente ha justificado la medida aduciendo su aprobación por parte de altos funcionarios militares y del Servicio Secreto, pese a que ha sido cuestionada por expertos legales ante las donaciones privadas, de acuerdo a las informaciones recogidas por el diario 'The Hill'. Además, ha sugerido que era "demasiado tarde" para dar marcha atrás en las obras.

"Todo el acero estructural, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado y calefacción, mármol, piedra, hormigón prefabricado, ventanas y vidrios antibalas, techos antidrones y mucho más, ya se han pedido (o están a punto de serlo), y no hay forma práctica ni razonable de volver atrás. ¡Es demasiado tarde!", ha aseverado en un mensaje en el que ha defendido "un regalo enorme y hermoso para Estados Unidos" y cuestionado que las organizaciones demandantes "no presentaran su demanda infundada mucho antes".