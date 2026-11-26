Detonación de cuatro toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos en Iowa. - Armando L. Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado a la antigua Administración de Barack Obama del almacenamiento indebido de las más de cuatro toneladas de azida de plomo detonadas de forma controlada este miércoles por el Ejército estadounidense en una planta militar de Iowa, al tiempo que ha arremetido contra el gobernador electo del estado, el demócrata Rob Sand, por cuestionar la transparencia del operativo.

"Rob Sand, el nuevo futuro gobernador de Iowa, está obviamente descontento porque el desastre creado por Obama (¡en 2009!) haya sido gestionado de manera tan perfecta por el Ejército de Estados Unidos mediante una detonación impecable, y ahora se queja de los preparativos previos al evento", ha manifestado el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a Sand de haber "entorpecido y retrasado el proceso" sin prestar "ninguna ayuda", instándole a alegrarse por "este gran éxito" en lugar de "buscarle pegas y lanzar quejas falsas sobre 'transparencia'". "¡Lo recordaré!", ha advertido Trump, quien también ha cargado contra la cadena CNN por su cobertura previa al operativo, asegurando que el medio "esperaba un mal resultado" y "estallaron de rabia" tras completarse una detonación "perfecta".

En la misma línea se ha pronunciado el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien ha felicitado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al Ejército y a las distintas agencias federales implicadas --entre ellas la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)-- por eliminar "de manera impecable" unos materiales explosivos "almacenados de forma indebida por la Administración Obama en Iowa en 2009".

Según Miller, la decisión adoptada hace 17 años expuso a Iowa y a los estados colindantes al peligro de una explosión espontánea e incontrolada debido a la desecación y cristalización del compuesto químico ante el desplome de las temperaturas, destacando que los técnicos militares lograron dirigir la onda expansiva hacia el subsuelo y activar sistemas multicapa de supresión que evitaron riesgos para la salud pública.

La voladura controlada de más de 4.200 kilos de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa obligó a evacuar a la población en un radio de diez kilómetros y a recomendar el confinamiento domiciliario en un perímetro de hasta 32 kilómetros, tras lo cual el administrador de la FEMA, Cameron Hamilton, confirmó que los niveles de plomo detectados en la atmósfera tras la explosión son inexistentes.