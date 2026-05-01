Trump declara su descontento con España por su rechazo a la guerra: "Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado este viernes su descontento con España por la postura del Gobierno español contra la incorporación a las operaciones militares norteamericanas contra Irán y expresado su opinión de que el Gobierno español parece estar aceptando la posibilidad de que la República Islámica acabe fabricando una bomba nuclear, como Israel y Estados Unidos llevan años avisando a pesar de los constantes desmentidos de Teherán al respecto.

En declaraciones frente a la Casa Blanca, Trump ha metido a España e Italia en el mismo saco. "No estoy contento con Italia y no estoy contento con España. Les parece bien que Irán se haga con un arma nuclear", ha lamentado.

El presidente de Estados Unidos ha añadido que, en su opinión, "cualquiera a quien le parezca bien que Irán tenga un arma nuclear no es una persona muy inteligente".

Trump ha insistido una vez más en que el principal objetivo de sus operaciones conjuntas con Israel es el de impedir esta posibilidad, que sería "terrible en un futuro" pero "no va a ocurrir" porque, ha insistido el presidente por enésima vez desde el estallido de la guerra, el Ejército iraní ha sido derrotado.

"Todo ha sido eliminado. Su Marina ha sido eliminada. Su Fuerza Aérea ha sido eliminada. No tienen nada, no tienen radares, no tienen líderes porque están, francamente, bastante en desacuerdo ahora mismo. No se llevan bien", ha concluido Trump a este respecto.