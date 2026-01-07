Trump defiende la actuación del agente que ha matado a una mujer en Minneapolis y culpa a "la izquierda radical"

El presidente de EEUU, Donald Trump - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles la actuación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha disparado mortalmente a una mujer en la ciudad de Minneapolis, en el marco de una serie de protestas que han estallado por las operaciones antimigratorias de su Administración en el estado.

"Acabo de ver el vídeo del incidente ocurrido en Minneapolis, Minesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una alborotadora profesional, y la que conducía el coche se ha comportado de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia", ha manifestado.

Trump, que ha dicho que el agente está "recuperándose" en el hospital, ha declarado que, aunque "se está analizando la situación en su totalidad", la razón por la que se producen estos "incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca" a las fuerzas de seguridad "a diario".

"Solo están tratando de hacer su trabajo, que es mantener la seguridad de Estados Unidos. ¡Debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de izquierda que promueve la violencia y el odio!", ha expresado el inquilino de la Casa Blanca a través de un mensaje en su perfil de la red social Truth Social.

WALZ: ESTOY ENFADADO

El gobernador de Minesota, Tim Walz, que ha trasladado sus condolencias a la familia de la mujer que ha muerto, ha reconocido el enfado de la población pero les ha pedido protestar pacíficamente: "Siento vuestro enfado. Yo estoy enfadado No podemos darles lo que quieren", ha declarado en una rueda de prensa.

En este contexto, ha adelantado que ha emitido una advertencia para preparar a la Guardia Nacional de Minesota para un posible despliegue. "Tenemos soldados en entrenamiento y preparados para ser desplegados si es necesario", ha afirmado, antes de agregar que ha activado también recursos estatales.

Asimismo, ha sostenido que "Minesota no permitirá" que su comunidad "sea utilizada como arma en una disputa política nacional", aseverando que no morderán el anzuelo. "De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. A Donald Trump y a Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional), ya habéis hecho suficiente", ha zanjado.