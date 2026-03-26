Trump defiende la "empresa conjunta" en Venezuela y reivindica que "está mejor que nunca en la historia"

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un visita a Memphis. - Molly Riley/White House / Zuma Press / ContactoPho

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este jueves nuevamente la colaboración con Venezuela, apuntando a que se trata de una "empresa conjunta", y ha reivindicado que el país latinoamericano "está mejor que nunca en la historia".

"En Venezuela nos ha ido muy bien trabajando con el país. Desde luego, hemos obtenido miles y miles de millones de dólares y, por cierto, Venezuela está ahora mismo mejor que nunca en la historia de su país", ha subrayado el presidente estadounidense en el marco de una reunión en la Casa Blanca.

Trump ha comparado que la gestión de Venezuela es "como una especie de empresa conjunta" con la que tanto Washington como Caracas "han ganado mucho dinero". "Hemos ganado mucho dinero y ellos han ganado mucho dinero. Hemos cubierto el coste de esa acción militar muchas, muchas veces", ha expuesto.

De esta forma, ha reiterado que la relación es "increíble" y defendido que la asociación con Caracas "solo está empezando".

En este punto, el líder estadounidense ha ironizado con respecto a su popularidad en Venezuela apuntando que una vez abandone su cargo "quizá" vaya a Venezuela y se presente a la Presicencia frente a Delcy Rodríguez. "Puede que me presente contra Delcy, es una opción. No, en serio, les caigo bien en Venezuela", ha dicho.