Trump deja en el aire la extensión del alto el fuego con Irán y amenaza con reanudar bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Salwan Georges - Pool via CN

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda la continuidad del alto el fuego tras cumplirse las dos semanas del mismo en el contexto de la crisis con Irán y la situación en el Estrecho de Ormuz, y ha vinculado su posible prórroga al avance de las negociaciones en curso, amenazando con reanudar los ataques contra Teherán si no llega a un acuerdo.

Al ser preguntado sobre si extendería la tregua en caso de no alcanzarse un pacto antes del miércoles, el mandatario ha respondido: "No lo sé. Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie... Desafortunadamente, tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo".

Trump ha dejado así abierta la posibilidad de una reanudación de las operaciones militares si no se logra un entendimiento con Teherán, en un momento de alta tensión en la región y con la seguridad del tránsito marítimo como uno de los principales puntos de fricción.

Sus declaraciones se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar un acuerdo que permita estabilizar la situación en torno a Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, y tras días marcados por enfrentamientos y medidas de presión por ambas partes.