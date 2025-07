Trump denuncia la "persecución política" contra Bolsonaro y pide elecciones en Brasil

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes la "persecución política" y la "caza de brujas" que considera está sufriendo el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, procesado por un intentado de golpe de Estado tras las elecciones que perdió en 2022.

"Brasil está tratando terriblemente al expresidente Jair Bolsonaro. He podido ver, como el mundo entero, que no han hecho más que perseguirlo día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. No es culpable de nada, salvo de haber luchado por el pueblo", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

Trump recuerda que pudo conocer personalmente a Bolsonaro, al que ha calificado de "líder fuerte, que ama de verdad a su país", y del que ha destacado que fue un duro negociador en el ámbito del comercio. "Estuvo muy cerca de ganar las elecciones y ahora está en cabeza en las encuestas", ha apuntado.

"Esto no es ni más ni menos que un ataque contra un rival político, ¡algo de lo que yo mismo sé mucho! Me ha pasado diez veces y ahora nuestro país es el más atractivo del mundo", ha argumentado.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que el pueblo brasileño no tolerará lo que están haciendo a su expresidente y advierte de que él mismo vigila "muy estrechamente" esta "caza de brujas" "contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores".

"El único juicio que debería haber es el juicio de las urnas. Se llama elecciones. ¡Dejad en paz a Bolsonaro!", ha remachado el dirigente estadounidense.

Bolsonaro y otras siete personas están en el núcleo central de una trama acusada asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio por las movilizaciones que culminaron con el intento de tomar las instituciones del 8 de enero de 2023.