Trump descarta al hijo del sah para asumir el mando en Irán: "Alguien de dentro sería más apropiado"

Donald Trump, presidente de EEUU.- Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha minimizado este martes las posibilidades del hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, de tomar el poder tras un eventual cambio de régimen, mientras continúa la operación militar, que en las últimas horas habría asestado otro "contundente" golpe a la cúpula iraní.

Trump ha señalado que si bien Pahlavi "parece una persona muy agradable" cree que "alguien de dentro sería más apropiado" para ponerse al frente de Irán. "Alguien que esté allí, que sea popular, si es que existe esa persona", ha dicho en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump confía en poder lograr colocar al mando a alguien "más moderado" y ha advertido de que en el "peor de los escenarios" para Irán, "tomaría el poder alguien tan malo como la persona anterior", en alusión al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los ataques lanzados por Estados Unidos el sábado.

Sin embargo, Trump ha reconocido que algunos de los eventuales candidatos que su Administración había barajado están ahora muertos después de las operaciones de estos días. "Muy pronto, no conoceremos a nadie", se ha jactado.

"Prácticamente todo ha sido destruido (....) Lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un Ejército excelente y están haciendo un trabajo fantástico", ha celebrado el presidente de Estados Unidos, quien ha reconocido también haberse "sorprendido" con la respuesta de Irán atacando a sus vecinos.

"Atacan a personas que, en realidad, eran al menos algo amistosas y con las que no tenían ningún problema. Además, atacan solo lugares civiles, hoteles y edificios de apartamentos", ha dicho Trump, para quien esto evidencia "el nivel de maldad" de las autoridades iraníes.

Asimismo, ha pedido a la población iraní que no salga "todavía" a las calles a manifestarse, pues los ataques continuarán. "Es peligroso estar ahí fuera. Están cayendo muchas bombas", ha avisado.

NIEGA QUE ISRAEL LE FORZARÁ A ATACAR IRÁN

El mandatario estadounidense ha negado también que decidiera dar la orden de ataque para evitar que Israel lo hiciera de manera unilateral, tal y como dejó entrever el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, y sí porque Irán tenía intención de golpear primero. "Iban a atacar si no lo hacíamos", ha justificado.

En cualquier caso, Trump ha asegurado que habría sido él quien hubiera "forzado" a Israel actuar y no al contrario, sin embargo, su socio "estaba listo", como muestra el "muy poderoso impacto" que ha tenido la operación conjunta.

"Prácticamente todo lo que tenían ha quedado destruido", ha celebrado el presidente de Estados Unidos, incidiendo que la Armada, la Fuerza Aérea y otras capacidades de defensa iraníes han sido "eliminadas".