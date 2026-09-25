Trump descarta al secretario del Tesoro como su 'zar de la IA'

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Zuma Press / Europa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este viernes que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, vaya a desempeñarse como 'zar de la IA', un cargo que anunció hace justo una semana junto a la creación de una "fuerza de la IA" destinada a impulsar el desarrollo de esta tecnología.

"Scott Bessent no va a ser el responsable de 'Super Intelligence' (SI). En primer lugar, él no quiere. En segundo lugar, está haciendo un trabajo estupendo en el Departamento del Tesoro, ¡y ahí es donde quiero que se quede!", ha señalado en sus redes sociales.

"¿Por qué iba a hacer un cambio así? ¡Son solo más noticias falsas!", ha asegurado en el mismo mensaje el inquilino de la Casa Blanca, después de que Bessent haya aparecido como favorito para ser nombrado 'zar de la IA'.

Sus declaraciones llegan en medio de la Asamblea General de la ONU y tras una visita de Estado de dos días por parte del presidente chino, Xi Jinping, eventos en los que ha emergido el debate sobre la necesidad o no de regular el desarrollo de la inteligencia artificial.