Trump describe como "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de campaña en Mississippi de cara a las 'midterms' del 3 de noviembre de 2026 - Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado con Irán tras la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel y ha vuelto a destacar la efectividad del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz.

"Alcanzamos un pequeño alto el fuego, que nunca me gustó mucho. Lo considero algo parecido a una pérdida de tiempo, pero hay que escuchar a los profesionales", ha señalado durante un acto de campaña en Mississippi de cara a las 'midterms' del 3 de noviembre, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.

"Dejamos que algunos barcos entraran, queríamos ser amables", ha señalado, en referencia al paso de buques iraníes antes de la imposición del bloqueo, que ha descrito como "el mejor, probablemente en la historia naval". "Ni un solo buque ha pasado en muchos muchos meses, al margen de los que lo hicieron durante el pequeño alto el fuego".

Estados Unidos e Irán pactaron un alto el fuego en abril y, tras un proceso de conversaciones mediado por Pakistán, firmaron en junio un memorando de entendimiento que contemplaba un alto el fuego en todos los frentes, si bien días después Washington reinició sus bombardeos acusando a Teherán de violar sus compromisos en lo relativo a la navegación en el estrecho de Ormuz.

Las palabras de Trump han llegado en medio del cruce de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las conversaciones y las últimas amenazas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como las advertencias del inquilino de la Casa Blanca sobre un posible reinicio de la ofensiva tras las elecciones de mitad de mandato.