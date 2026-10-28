Trump se desentiende de la autoproclamación de "presidente electo" de Flávio Bolsonaro

Donald Trump - Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desentendido de las declaraciones de Flávio Bolsonaro, que este miércoles se ha autoproclamado "presidente electo" de Brasil para, poco después, dar marcha atrás y limitarse a erigirse "líder" de su país, si bien ha denunciado que el excandidato ha recibido un trato "injusto".

"No voy a hacer ningún comentario al respecto. No voy a meterme en eso", ha señalado en declaraciones a la prensa en las que ha considerado que las elecciones que han dado la reelección al presidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron "muy extrañas". "Eso está claro", ha agregado.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha negado haber hablado durante la jornada con el senador brasileño, ha confirmado la autorización de entrada a territorio estadounidense y la concesión de visados a Bolsonaro y su familia, a quienes "se les trató de forma muy injusta".

"No tomé partido en las elecciones, pero cuando veo algo que me parece inapropiado, lo señalo", ha defendido el mandatario.

En su misiva, tanto la original como la editada, Bolsonaro se ha declarado víctima de una "caza de brujas" orquestada por Lula y ha denunciado igualmente un "fraude electoral" que le costó el triunfo en la segunda vuelta del pasado 25 de octubre.

El excandidato, que ha llegado al país norteamericano tras pasar por Argentina y Ecuador, ha agradecido la ayuda prestada a Trump y al presidente argentino, Javier Milei.